A l’alça el preu unitari de les importacions i exportacions

El preu unitari de les importacions, en termes generals, i en el mes de desembre de 2025 en particular, ha experimentat una variació positiva del +8,9% en relació amb l’any anterior. Si es compara amb el mes passat, el preu de les importacions augmenta un +7,0%. En el mateix període, el preu de les exportacions ha incrementat un +11,7% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes anterior, el preu de les exportacions presenta una variació positiva del +18,1%.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, el preu dels béns de consum augmenta un +12,2%, el dels béns de capital creix un +15,6% i el dels béns intermedis experimenta una variació negativa del –2,5%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions destaquen els augments en el preu unitari de grups com “Maquinària i equips de transport” (+24,0%) i “Productes químics i similars “(+9,4%). En canvi, el preu unitari del grup “Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal” (–32,8%) o “Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)” (–9,5%) mostra una tendència negativa en comparació amb fa 12 mesos.
Pel que fa al conjunt de zones geogràfiques, al desembre de 2025 destaca l’evolució dels preus unitaris de les importacions provinents de “Resta del món”, que han incrementat un +25,7%. El preu de les importacions procedents de França, que ha registrat un descens del -2,2% respecte al mateix mes de l’any anterior.