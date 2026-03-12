Andorra superava els 49.400 assalariats en tancar-se el desembre passat (+2,1%)

Segons les dades semidefinitives del mes de desembre de 2025, el nombre total de persones assalariades és de 49.409, fet que representa una variació del +2,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 48.414. D’altra banda, la massa salarial total és de 161,69 milions d’euros. La variació és positiva, del +6,9%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El salari mitjà total s’ha situat en 3.272,44 €, un +4,7% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.298,61 €, el que representa un 70,2% del salari mitjà total.
L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb més freqüència absoluta, és de “1.900 € a 2.000 €”.