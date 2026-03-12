El febrer es tancava amb 238 demandants en recerca de treball

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia del mes de febrer de 2026, assenyalen que el nombre global de demandants en recerca de treball a final de mes és de 238 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +5,8% (225 persones) i un -0,4% inferior al mateix mes de l’any anterior (239 persones).
D’altra banda, el nombre de demandants en millora a final de mes és de 206 (221 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del -6,8% i una variació del +3,0% respecte al febrer de l’any 2025 (200 persones).
El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 76. D’aquests, hi ha 4 demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és de +2 persones (70 persones el mes anterior) i pels demandants en situació de baixa mèdica la variació és de 3 persones més.
El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.440 (1.512 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -4,8% i una variació del -1,6% respecte al febrer de l’any 2025 (1.463 ofertes de treball).
Així mateix, el nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada per Govern és d’11, el que representa una variació del 10,0% respecte al mes anterior i una variació del -15,4% respecte al febrer de l’any passat (13 persones).
Aquest mes de febrer s’han fet 10 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i cap mitjançant els programes de treball temporal.
Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 65 que van trobar feina pels seus propis mitjans.