A la venda un doble CD i llibret amb 40 balls d’abans als hostals i places de l’Alt Urgell

El llibre i el doble CD tenen un valuós contingut històric a nivell musical (RàdioSeu)

L’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu acaba de treure a la venda ’40 balls d’abans als hostals i places de l’Alt Urgell’, un doble CD acompanyat d’un llibret que permet deixar constància històrica de la música d’acordió que ha marcat les festes de pobles d’arreu de la comarca al llarg de diverses dècades.

La publicació compta amb un text introductori del fundador de l’entitat, Artur Blasco, que també ha posat la música a les gravacions amb el seu acordió diatònic. En aquesta explicació, Blasco subratlla que “la intenció d’aquesta edició no és cap altra que rememorar aquells acordionistes de segon ofici de l’Alt Urgell, de la primera meitat del segle XX, que anaven a peu per camins i dreceres amb l’acordió penjat a l’esquena amb mocador de farcell, per a fer ballar la gent als hostals i places dels pobles, així com per a donar a conèixer part dels seus repertoris” i que d’aquesta manera “els joves acordionistes d’avui hi puguin accedir i cercar-ne, si s’escau, noves vies d’interpretació d’acord amb les modes musicals actuals”.

En aquest sentit, el musicòleg d’Arsèguel celebra l’expandiment de l’acordió diatònic al llarg dels darrers 30 anys i espera que aquest doble disc serveixi per a donar nova vida a aquelles cançons, que en el seu moment van gaudir de gran popularitat al Pirineu. Blasco acaba recordant que la popularització de l’acordió al començament del segle XX va tenir un gran impacte més enllà de l’àmbit purament musical, perquè va suposar una “reforma de la convivència als pobles i col·lectivitats rurals de la nostra comarca i, per extensió, arreu del Pirineu”.

El primer CD comença amb la ‘Jota de la plaça d’Arsèguel’ i inclou peces encara conegudes avui als balls de festa major com ara ‘El liro-liro’, ‘La cirereta’, ‘Mi casita de papel’, ‘Carrascal’, el ‘Pasdoble de l’Estevet Sastre’, el ‘Vals de la Zarzuela’ i l’emblemàtica ‘El Gall Negre’. Al segon disc s’hi pot trobar ‘Les cobles de l’amor’, l’havanera ‘Allá en la Habana’, el ‘Ball de pagès’, ‘Caballito volador’, la ‘Polca del Cantó’, ‘La desgràcia d’un pobre home’ i ‘La gallina papanatas’.





Fotografies per al record

Un altre element d’interès de la publicació és que s’hi pot trobar un conjunt de valuoses fotografies històriques amb escenes dels balls i festes de l’època, de poblacions com Bellestar, Calvinyà, Tuixent, els Hostalets de Tost o Adrahent, a més d’una imatge d’Esteve Ubach actuant a l’Aplec de Boscalt de 1980 i una reproducció del full que tenia el Conjunt Alegria per a rebre i preparar dedicatòries.

Del tractament de les fotografies se n’ha encarregat Foto Estudi La Seu, mentre que el disseny l’ha fet REC Produccions Audiovisuals del Pirineu i la foto d’Artur Blasco que hi apareix és obra de Jordi Pasques. L’enregistrament de les cançons es va fer als Estudis JART d’Igualada, tot i que algunes de les gravacions van tenir lloc l’any 2005 al CAT de Gràcia, a Barcelona. L’edició ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la cervesera El Gall Negre.