Festa a la Bombonera. BC Andorra 112 – Leyma Coruña 87

Jugada en atac del BC Andorra davant del Leyma Coruña. Foto: acb Photo / Dani Catalán

El BC Andorra ha aconseguit la seva segona màxima anotació de tota la història a l’ACB (112-87) contra un Leyma Coruña que ha vist com el joc coral andorrà i l’encert des del triple feia que un allau de punts a favor dels tricolors decidís un partit que ha acabat sent una festa a la Bombonera. Festa amb victòria. Des del primer quart, els de Natxo Lezkano han començat endollats, amb un molt bon joc en atac i una defensa amb la que tan sols els gallecs podien respondre des del triple.

Nikos Chougkaz ha fet un grandíssim primer quart amb 13 punts, fent de tot durant el partit, anotant, dominant el rebot, taponant i tot el que calgués per a sumar 25 punts i 7 rebots per un 30 de valoració final. Amb el 30-15 a favor dels del Principat s’ha acabat el primer quart.

L’únic punt negre per als de Natxo Lezkano ha estat els 3 o 4 minuts del principi del segon quart, on el conjunt de Diego San Epifanio s’ha apropat fins als 5 punts en el marcador, però Jerrick Harding s’ha apuntat a la festa (28 punts avui) i juntament amb jugadors com Chumi Ortega i Kyle Kuric han tornat a enfilar la diferencia en el lluminós fins la màxima diferència andorrana al segon quart, un +16, diferència que els gallecs han retallat fins al 50-37 amb el qual s’arribava al descans.

Al tercer quart, la Bombonera s’ha afegit a la festa. De la seva banda, Ferran Bassas ha agafat molt bé el relleu d’un Shannon Evans que ha jugat tan sols 8 minuts al principi del partit i no ho ha tornat fer més perquè ha patit un for cop a la mà. Li hauran de fer proves per a determinar l’abast de la lesió. Bassas ha dirigit a la la perfecció i ha demostrat la seva bona mà des dels 6’75.

Els andorrans han trencat definitivament el partit en aquest tercer quart amb el 32-19 de parcial, arribant a la fi del període amb 82-56 en el marcador i gràcies que no han donat per bo, un triple des del propi camp d’Stan Okoye sobre la botzina.

L’últim quart ha estat un festival anotador per una i altra banda. El parcial ha estat de 30 a 31 per als visitants. Als gallecs els entraven els triples que no havien aconseguit abans i, per al BC Andorra, tots els jugadors volien sumar, fins i tot, Aaron Ganal, que ha acabat amb tres punts i l’opció de superar el rècord d’anotació a l’ACB dels tricolors que estava en 113, amb un triple als últims segons del jove jugador andorrà.

Amb el 112 a 87 s’ha arribat al final del partit amb un Andorra que es col·loca amb 2 victòries i 1 derrota en posició de Copa del Rey. El proper partit serà el diumenge, 20 d’octubre, a les 17 hores, a la Fonteta, contra el València Basket.





Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (2), Jerrick Harding (28), Chumi Ortega (10), Nikos Chougkaz (25), Ben Lammers (8), Rafa Luz (6), Aaron Ganal (3), Nacho Llovet (4), Stan Okoye (3), Ferran Bassas (11), Felipe dos Anjos (5), Kyle Kuric (7).

Anotadors del Leyma Coruña: Philippe Scrubb (6), Brandon Taylor (16), Yan Barrueta (11), Augusto Lima (5), Beka Burjanadze (14), Lukas Jakovics (7), Goran Huskic (0), Atoumane Diagne (4), Aleix Font (11), LJ Figueroa (10), Trey Thompkins (3).