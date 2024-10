Encamp: Xerrada “Aquí t’escoltem!”, sobre educació afectiva i sexualitat

El cartell de la xerrada ‘Educació afectiva i sexualitat’ (Comú d’Encamp)

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Encamp i el Pas de la Casa continuen amb el projecte ‘Aquí t’escoltem!’, amb l’organització d’una nova xerrada per a joves i famílies. En aquest cas, la xerrada va dirigida a joves d’entre 12 i 17 anys, i les seves famílies. En aquesta, aprendran i coneixeran molt més al voltant d’àmbits tan importants, així com necessaris, com són l’educació afectiva i la sexualitat.

La xerrada comptarà amb la presència dels professionals de ‘Consulta Jove’ del SAAS. Els tallers de Consulta Jove donen eines per tal que pugui millorar els seus coneixements afectivosexuals mitjançant actuacions en els àmbits principalment de la prevenció de les malalties i promoció de la salut. La formació dels joves en temes afectivosexuals, passa ineludiblement per un coneixement bàsic dels canvis físics, les relacions de parella i l’impacte que aquestes tenen en el benestar de les persones. I saber que l’expressió de la sexualitat és complexa, ja que coincideixen aspectes biològics, psicològics i socioculturals.

Diversos estudis confirmen la importància d’actuar donant resposta a les demandes dels joves i adolescents en relació amb aquest tema. L’acte tindrà lloc el 16 d’octubre, a les 16 h, al PIJ d’Encamp. Les persones interessades a assistir poden confirmar la seva assistència al telèfon +376 635 400 o mitjançant el correu electrònic pij@encamp.ad.