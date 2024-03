8M: Mariona Cadena reivindica el paper de la dona en les ciències i en la tecnologia

La secretària d’Estat, Mariona Cadena, durant la seva intervenció (SFG)

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha inaugurat aquest dimarts l’exposició ‘Enciclopèdia de Dones STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques)’, que acull la planta baixa del Centre Comercial Illa Carlemany fins el 17 de març. La mostra destaca el perfil de dones rellevants en la història gràcies a les seves aportacions a aquests àmbits. També ha estat present una de les impulsores del projecte, Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia i professora a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquest és un dels actes que la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ha organitzat al llarg d’aquesta setmana per a commemorar el Dia Internacional de les dones, que se celebra el 8 de març. Cadena ha explicat que l’exposició vol oferir un material divulgatiu i a la vegada informatiu sobre l’empremta de les dones en aquests terrenys, que tradicionalment han estat masculinitzats. “Creiem que encara manquen moltes referents femenines. Les noies i les adolescents han de poder tenir referents que les animin a accedir a carreres de tecnologies, ciències o matemàtiques”, ha afirmat. En aquest sentit, la secretària d’Estat ha apuntat que “és una feina conjunta de tota la societat, per tal de donar visibilitat i promocionar a les dones referents”.

Cadena ha recordat que avui dimarts, a les 19 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella es durà a terme la conferència ‘Menú de les inventores’, a càrrec de la mateixa Salán. La xerrada s’estructura mitjançant l’exemplificació de situacions de la vida quotidiana que no serien possibles sense els invents –tant ginys com processos–, sobre els quals és generalment poc conegut que hi hagi una dona darrere. La xerrada està oberta a tota la ciutadania i l’assistència és gratuïta.