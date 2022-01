8 consells senzills per optimitzar el temps al gimnàs (1)

Un estil de vida saludable que la majoria de la gent busca. Els exercicis, els cossos tonificats i els famosos batuts verds s’han apoderat de les xarxes socials. A tots ens agradaria adoptar aquesta forma de vida per millorar la nostra aparença i mantenir-nos més saludables que mai.

Tanmateix, la principal excusa per no començar a entrenar i unir-me al gimnàs més proper és ‘No tinc temps‘. Si ets mare amb fills i has de passar hores a l’oficina o emprenedora amb una feina exigent, aquests consells són per a tu.

Controla el temps entre sèries

Pot semblar molt obvi, però és de gran ajuda. No oblidis mai el teu mòbil o un rellotge de polsera perquè puguis controlar el temps que descanses entre exercicis. Perdem molt de temps entre sets relaxant-nos.

No et passis més d’1 minut inactiu! Si et planteges fer un exercici molt exigent, dona’t uns 2 minuts per descansar, beure una mica d’aigua i caminar una mica per relaxar el teu cos.

Estableix acuradament la teva rutina

Planifica amb antelació la rutina de cada dia. No perdis el temps decidint en aquest moment quins músculs treballaràs al gimnàs. Consulta el teu entrenador amb antelació i memoritza o anota quines màquines i entrenaments utilitzes. Si tens una rutina senzilla, arribaràs al gimnàs amb el teu ‘pla d’acció’ preparat i començaràs a fer exercici immediatament.

Tanmateix, recorda que és important actualitzar les teves rutines constantment.

Practica l’entrenament per intervals d’alta intensitat

Segur que has sentit a parlar d’aquest tipus d’entrenament. Dura entre 10 i 30 minuts, suar i cremar moltes calories. És un excel·lent substitut per anar al gimnàs si no pots fer-ho. Pots fer aquest entrenament a casa o al parc. A més, hi ha infinites opcions de vídeo a Internet per guiar-te.

Incorpora súper conjunts

Un ‘super-conjunt’ consisteix en dos o més entrenaments successius. La clau d’aquest tipus d’entrenament és no descansar entre sèries. Pots treballar per als mateixos grups musculars o no, i depèn de tu. Per exemple, treballa els bíceps i, immediatament després, pots fer un exercici en què enganxis les espatlles. Una altra opció és executar una sèrie de abdominals mentre et recuperes després d’un intens entrenament de cames que et deixa cansat. Es recomana fer 3 o 4 súper conjunts segons el teu estat i resistència, i t’estalvies molt de temps!

Per Consejosfitness