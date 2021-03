7 personatges d’animació que han existit en la vida real

Moltes vegades veiem alguna pel·lícula d’animació sense saber que algun dels seus protagonistes estan basats en personatges de la vida real 😉 .

Aquest és el cas del mariner forçut Popeye 😆 , la dissenyadora dels vestits de la família Increïble, la sirena Ariel, la princesa Mérida de Valiente, Pocahontas o fins i tot ‘ogre d’Shrek.

En aquest vídeo amb més de 5 milions de visites podem veure aquest personatges que han estat elegits per les característiques de la seva cara, ja sigui per bellesa o també per per la seva singular ‘lletjor’ 😮 com la del lluitador francès Maurice Tillet que era igual que Shrek o millor dit, a l’inrevés 🙂 !!!