Un braç robòtic pren mostres per a tests de COVID-19

La robòtica (i la tecnologia en general) estan ajudant a combatre la crisi provocada per la pandèmia de COVID-19, tant en el seu vessant mèdic, com en els apartats social i laboral. Un exemple, lligat al primer àmbit, el purament mèdic, ho tenim a la ciutat xinesa de Shenyang (província de Liaoning), on han desplegat un braç robòtic que ajuda a prendre mostres de persones per a la realització de tests, d’una forma segura i sense exposar al tècnic que els realitza, segons informa l’agència xinesa Xinhua.

Shenyang és una de les ciutats afectades pels rebrots que la Xina ve sofrint des de desembre de l’any passat, per la qual cosa es fan necessàries les eines que permetin reduir al màxim possible les interaccions entre persones per a disminuir el risc de contagi i protegir el valuós personal mèdic.

Aquest robot, anomenat Lingcai, ha estat desenvolupat per l’Institut d’Automatització de Shenyang, part de l’Acadèmia Xinesa de les Ciències, i permet prendre les mostres de forma totalment segura, guiat a distància per un operari.

Després d’escanejar la identificació de la persona a analitzar, realitza la presa de la mostra. Per a això, està connectat a un operari que, mitjançant l’ajuda d’un sistema de visió, guia el braç robòtic perquè pugui extreure còmodament la mostra sense provocar danys a la persona sotmesa a examen.

Una vegada ha pres la mostra, el mateix robot la fica en un receptacle perquè sigui enviada al laboratori. Tot això en un entorn completament aïllat, la qual cosa garanteix la salut dels treballadors sanitaris i impedeix que persones infectades als qui cal extreure mostres, puguin arribar a infectar a aquest personal mèdic.

En ser un dispositiu, posteriorment pot ser netejat i desinfectat de la mateixa forma que l’habitació en la qual opera, emprant per exemple llum ultraviolada.

Per a agilitar els treballs de mostreig, el present robot suporta operativa multipersona i està preparat per a processar el mostreig de fins a cinc persones de manera automatitzada.

Els responsables del seu desenvolupament també preveuen el seu ús en entorns com a aeroports (per a la realització de tests a viatjants entrants, i també a aquelles persones el destí de les quals és un país que els exigeix el resultat d’una prova), així com en llocs de test temporals muntats, per exemple, en envelats al carrer.

Els resultats clínics aconseguits per Lingcai han estat publicats en el European Respiratory Journal.

Per Tecnonews