6a posició d’Àlex Comellas al gegant i Etna Pou 8a al supergegant per a tancar l’Ecureuils d’Or

L’esquiadora andorrana, Etna Pou, en una imatge d’arxiu (ECP)

Aquest dijous s’ha disputat l’última jornada de l’Ecureuils d’Or, competició que ha comptat amb el grup EEBE U16 de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Al gegant Àlex Comellas ha estat 6è i al supergegant Etna Pou 8a. Al gegant masculí, a Vaujany, Comellas ha acabat 6è a 1.55 del guanyador, el francès Luca Quezel (1.46.27), després de fer el 7è temps a la primera mànega i l’11è a la segona.

Per la seva part, Èric Guimerà ha estat 27è, mentre que Max Black no ha pogut acabar la primera mànega. Max Figueredo, ha estat 17è a la primera, però no ha acabat la segona.

A la cursa femenina, en aquest cas un supergegant a Alpe d’Huez, Etna Pou ha estat 8a i Carlota Comellas ha acabat 21a.