6 idees de recollits per a triomfar en els teus pròxims esdeveniments especials

Noces, comunions, afterworks, cites vàries… Amb l’arribada del bon temps se’ns omple l’agenda d’esdeveniments. Per això, et portem 6 idees de recollits per a tots els gustos i estils amb els quals, segur, brillaràs en totes les ocasions. Inspira’t i a triomfar!

1. Pura sofisticació

Els estils minimalistes i polits són, al mateix temps, elegants i atrevits. A més, es complementen molt bé amb vestits o accessoris cridaners. Afavoreixen especialment a rostres de faccions suaus i per a ressaltar colls llargs. També podem jugar amb la ratlla del mig per a aportar major harmonia als trets: al centre si tenim la cara més rodona i lateral si és allargada.

2. Recollit antiaging

L’actriu Cate Blanchett sempre ofereix classes d’estil a través dels seus impecables looks. El recollit baix i texturat que va lluir durant la passada gala dels Oscars és ideal per a mitges cabelleres i també per a cabells fins, perquè ofereix una sensació de major densitat. El resultat és fresc, natural i molt juvenil.

3. Trena XXL

Aquesta temporada es porten les trenes en versió XXL. I si estàs pensant que això és per a gent molt jove, no pots estar més equivocada: Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón i Cayetana Guillén Cuervo, entre d’altres, fan bona mostra d’això. El truc? Apostar per les extensions, tant les que venen ja trenades com les que pots trenar tu mateixa. El resultat és veritablement espectacular!

4. Senzill però trencador

Si cerques un pentinat fàcil d’aconseguir, però que, tot i això, cridi l’atenció, el flip bun és per a tu. Es tracta d’una mescla entre trossa i cua, que s’aconsegueix fent una cua normal, però sense acabar de passar el pèl del tot en l’última volta. Com més llarg sigui el teu cabell, més cridaner i elegant serà l’efecte, encara que en aquest cas pots ajudar-te d’extensions. Busquem un aspecte relaxat, així que deixa caure alguns flocs al voltant de la cara.

5. Estil boho

Les trenes viuen una nova època daurada i no només en versió extrallarga. Les baby braids, és a dir, les trenes finites, són l’última tendència per a decorar la cabellera i aconseguir un estil boho sofisticat i festiu. Llueix-les amb la resta de la cabellera a l’aire o amb recollits, si vols un contrast encara més cridaner.

6. Un twist sorprenent

I si el que cerques és sorprendre de veritat, l’actriu Florence Pugh serà la teva nova inspiració. Entre els seus múltiples i cridaners looks, ens quedem amb el que va portar també en la gala dels Oscars: una cueta alta i girada de manera que un dels flocs acaba integrat en el serrell. El fermall d’or el posa un complement, el llaç de vellut.





