6 consells per a evitar despeses formiga

Les despeses formiga són aquests petits desemborsaments diaris i que no tenim planejats en el pressupost. Semblen insignificants, però a llarg termini es tornen un problema. En general, aquest tipus de despeses es realitza en béns no indispensables, com per exemple ampolles d’aigua, cafè, cigarretes, refresc…

Posa molta atenció, perquè les despeses formiga amb major impacte en el teu salari són la compra de refrescos, el cafè dels matins, xiclets, i dolços. Addicionalment, es poden considerar com a despesa formiga les comissions per a utilitzar caixers automàtics de bancs diferents del nostre i l’anualitat de la teva targeta de crèdit.





Si vols evitar-los, segueix aquests consells:

1. Porta un control detallat de cada despesa.

Les despeses elevades sempre estan contemplades en el nostre pressupost, però les despeses formiga no. També és important que les anotis, així te n’adonaràs en què gastes cada mes.

2. Objectiu d’estalvi.

Amb el que gastes amb petites coses durant l’any, pots arribar a pagar-te les vacances. Així, els teus diners estarien destinats a un propòsit.

3. Sacrificar la comoditat.

Això també requereix uns certs sacrificis: en comptes de comprar menjar cada dia a la feina, prepara la teva carmanyola. En comptes de comprar el cafè en qualsevol establiment, pren el que hi ha a l’oficina. La teva cartera t’ho agrairà.

4. Les monedes petites també són diners.

Per a les petites monedes, que sempre són les primeres a desaparèixer i no sabem en què, posa una guardiola. La temptació serà menor i fins i tot estaràs estalviant.

5. Cancel·la el que no necessites.

Cancel·la les subscripcions a serveis que ja no facis servir, o filiacions dels llocs als quals ja no vas.

6. Tenir consciència.

El primordial és fer consciència sobre les teves despeses i identificar quines realment són necessàries en el teu dia a dia i eliminar les que no ho són.





