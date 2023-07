El projecte Bombers amb causa fa parada a Andorra

Portada del calendari de Bombers amb causa d’enguany. Ara es prepara el de 2024

Aquest divendres, dia 28 de juliol, a les 10 hores, se celebrarà al parc de Bombers d’Andorra una de les sessions fotogràfiques que s’emmarquen en el projecte Bombers amb causa i el corresponent calendari solidari que es fa cada any. Malgrat és una iniciativa que parteix de Catalunya, també hi participen els Bombers del Principat i els Pompièrs d’Aran.

Ja s’han dut a terme algunes sessions arreu del territori català, entre les quals, les que s’han fet a la Seu d’Urgell, a l’Aran i a la Jonquera, entre d’altres. Avui dilluns, 24 de juliol, a les 18 hores, serà el torn de Tremp. En les sessions fotogràfiques hi col·laboren nombrosos fotògrafs professionals i infants. Aquests darrers, apareixeran en el calendari juntament amb els bombers. En el cas d’Andorra, serà la petita Rocio, de 8 anys, qui hi prengui part.

L’objectiu de les sessions és produir una jornada inoblidable a través de la complicitat dels infants amb el Cos de Bombers d’una manera divertida, fent-los passar una bona estona. El fil conductor d’enguany és l’autoprotecció dels bombers i les tasques o elements que utilitzen en la prevenció.





El projecte

Els Bombers de la Generalitat i l’Obra Social de Sant Joan de Déu col·laboren en aquest projecte solidari des de l’any 2011, arran de la iniciativa de tres bombers voluntaris de la Generalitat, amb l’objectiu d’aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils. A partir de l’edició del calendari del 2018, es va començar a destinar fons també a projectes socials d’acompanyament a infants en risc d’exclusió social, beneficiant-se centres com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i la Fundació Bayt Al-Thaqafa, entre d’altres. Una vessant solidària que es seguirà mantenint en l’edició del 2024.

Des dels seus inicis, el projecte Bombers amb Causa porta recaptada la xifra de 800.961 euros, aconseguida principalment per la venda del calendari, però, també, per altres iniciatives que se sumen al projecte com la FestaVal d’Esparreguera i les curses solidàries. Els fons es destinen a finançar programes de recerca en malalties infantils i d’atenció a la infància en risc d’exclusió social.