5è lloc d’Edgar Montellà a la “Subida a les Revoltes d’IBI”

Edgar Montellà pilotant la seva mecànica a IBI, Alacant (FotoEsport)

El pilot andorrà, Edgar Montellà (SpeedCar), va completar el seu retorn al Campionat d’Espanya de Muntanya amb una cinquena posició, categoria 3 (CM), a la “Subida a les Revoltes d’IBI”, segona cita del certamen esmentat. L’organització de la pujada va ser a càrrec de l’Automòbil Club d’Alacant.

En el seu retorn a la vila de la “joguina” alacantina, Edgar va viure dues jornades diametralment oposades. En la primera, amb la dificultat afegida de l’asfalt mullat va acabar molt contrariat per no haver encertat, amb el tema de les rodes. Durant el diumenge, la situació va millorar considerablement i va poder recuperar posicions en la classificació final a més de sentir-se molt còmode en el SpeedCar i haver competit a un excel·lent nivell.





“Les Revoltes d’IBI”, un escenari del grat de pràcticament tots els pilots, però…

Enguany la prova de l’AC d’Alacant va rebre la visita, esperada, de la pluja. La jornada del dissabte (dia 3) va ser molt dura tant per als participants com per als organitzadors. Va quedar clar des de l’inici que la pujada de carrera que es va disputar durant aquesta jornada seria la que descartarien els participants. La previsió per al diumenge era de bon temps.

En les dues pujades decisives, Montellà va millorar les seves prestacions. Els seus cronos 2’33”196 i 2’36”530 respectivament, el van acostar als més ràpids, encara que lluny dels BRC del multicampió de l’especialitat, Javi Villa, i de Benito Pérez.

El pilot de PEP Motor donava per bona la seva actuació, en general, en el seu tercer meeting al volant del SpeedCar. Aquestes van ser les seves paraules: “El dissabte tot va sortir a l’inrevés, vaig acabar molt enfadat amb mi mateix, millor oblidar aquest dia. Del diumenge estic content, crec que vaig donar el 200%, fins i tot en alguns moments vaig arriscar més del normal en aquests moments en què m’estic adaptant a la nova mecànica. L’equip ha treballat a tope, el cotxe ha funcionat molt bé, però els cronos no han sortit del tot com esperàvem… Continuarem treballant per a trobar el motiu”.

El pròxim cap de setmana (dies 10 i 11), Edgar Montellà i el seu equip tindran una nova oportunitat per a continuar progressant. La Pujada a Arinsal serà l’escenari en el qual tindran l’oportunitat de mesurar-se a rivals, en aquest cas, del certamen francès.