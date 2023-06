El Govern i la FPNSM amplien els punts de recollida selectiva

El Govern lliura nous contenidors de piles a la FPNSM (SFGA)

En el marc de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, i amb l’objectiu de seguir impulsant la recollida selectiva, aquest dilluns s’ha fet entrega a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) de nous contenidors per a dipositar piles ja usades. La branca I&I Serveis de la Fundació, donada d’alta com a gestors de residus, impulsa juntament amb la col·laboració del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, la recollida selectiva d’aquest tipus de productes, així com també de mòbils en desús.

D’aquesta manera, el ministre Guillem Casal ha lliurat a la Fundació, per a continuar donant suport a la col·laboració, un total de 52 nous contenidors que ajudaran a complementar els més de 650 punts de recollida establerts a diferents comerços i entitats del país. L’objectiu d’aquesta donació és incrementar els punts de recollida, alhora que es reemplaça els contenidors malmesos. La finalitat és seguir incrementant la recollida d’aquest residu perillós, ja que la seva gestió incorrecta podria afectar al medi ambient.

Tal com ha detallat el ministre Casal, el projecte impulsat amb la Fundació compleix un doble objectiu: “fomentar la recollida selectiva per a assolir els objectius fixats en el Pla Nacional de Residus amb un horitzó 2035, al mateix temps que continuem donant suport a totes aquelles iniciatives que busquen una major inserció laboral per a les persones amb diversitat funcional.”

Així mateix, Celine Mandicó, directora general de l’FPNSM, ha destacat “el compromís que té l’entitat amb el medi ambient, agraint la confiança del Govern que permet continuar col·laborant en la gestió de residus, concretament la recollida i reciclatge de piles i mòbils, que es du a terme des de l’any 1995, a través d’una prestació de serveis.” A més, ha afegit que aquesta col·laboració amb el departament de Medi Ambient permet actualment la contractació de 5 treballadors amb discapacitat, que realitzen aquestes tasques de recollida i posterior transport a la deixalleria.

L’any passat es van recuperar un total de 7 tones de piles, mantenint la taxa de recuperació dels últims anys, 6 tones de les quals pertanyen al treball de recollida de la fundació. Cal recordar que també es recullen piles a les deixalleries que aporten directament els ciutadans i alguns comerços.

Casal també ha posat en relleu que la recollida selectiva que s’impulsa al país té com a eix de treball el Pla Nacional de Residus (PNR). El nou PNR, que es va aprovar a finals de l’any passat, té com a objectiu augmentar els percentatges de preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus fins a assolir, com a mínim, els establerts en les directives de la Unió Europea: un 55% el 2025, un 60% el 2030 i un 65% el 2035. El PNR marca el nou model de gestió de residus dels propers anys, en base a l’economia circular reforçant la recollida selectiva per fer-la més fàcil pel ciutadà.

Per a acabar, i per celebrar al llarg de tota la setmana el Dia Mundial del Medi Ambient, el Ministeri ha preparat altres activitats com ara la presentació i obertura del concurs d’iniciatives ambientals que s’organitza conjuntament amb el comú d’Escaldes-Engordany, l’organització del fòrum d’escoles verdes, impulsat juntament amb el Ministeri d’Educació, i l’entrega del premi del concurs de fotografies sobre l’aigua.