500 infants podran gaudir cada setmana de les activitats d’estiu que organitza el Comú d’Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella ja escalfa motors amb vista a l’estiu. Els departaments de Social i Esports, amb la col·laboració dels clubs i les entitats esportives, posen en marxa una nova edició del Viu l’estiu, un ampli programa d’activitats adreçades a infants d’entre 3 i 14 anys durant les vacances d’estiu (del 5 de juliol al 7 de setembre).

Aquest any es posen a disposició més de 500 places cada setmana per a les activitats de lleure i esport que es duen a terme a Andorra, a les quals cal afegir 200 places més per als campus i colònies que tindran lloc al llarg de l’estiu fora del país. En aquest sentit, la consellera de Social, Meritxell Pujol, que ha presentat avui el programa juntament amb el conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, ha remarcat que des del Comú es treballa cada any per donar resposta a l’elevada demanda de les famílies i afavorir alhora la socialització i l’activitat esportiva dels petits.

Entre les activitats hi ha el casal d’infants El Llamp, la Ludoteca de Santa Coloma i els Matins a Ciutat de Valls (en aquest darrer cas es fan activitats de les 8 a les 15 h); les escoles esportives d’estiu; i els campus multiesports amb disciplines diverses com natació, patinatge artístic, atletisme, kung-fu, pàdel, futbol, bàsquet, hoquei i gimnàstica artística i rítmica.

Enguany també s’han programat activitats i estades fora d’Andorra. Des del departament de Social impulsen com a novetat un torn a Thèbe (Hautes-Pyrénées), una població del sud de França situada a 200 quilòmetres d’Andorra. L’altre torn es farà, com els darrers dos anys, a Brunyola (Girona). Meritxell Pujol ha recordat que des del 2018 s’organitzen, des d’Andorra i amb els monitors del casal El Llamp, colònies a França i Espanya amb l’objectiu que els participants coneguin altres realitats.

En el vessant més esportiu, i per primera vegada, es durà a terme una estada multiesportiva al Port del Comte (Lleida), un campus de futbol a Amposta (Tarragona) i una estada de taekwondo a l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona).

Les inscripcions per a les activitats que tenen lloc fora del país s’obren demà, 14 de maig, mentre que per a les que es fan a Andorra s’obriran el proper 1 de juny. El preu de les activitats, a més, es manté invariable respecte edicions anteriors.

Alain Cabanes, de la seva banda, ha ressaltat que de la mateixa manera que s’ha fet durant tota la pandèmia, es treballarà per garantir que totes les activitats es fan amb seguretat i aplicant els protocols sanitaris. En aquest sentit, novament, s’articularan en grups convivència que funcionaran de manera independent.

A més, com a mesura per garantir el distanciament entre els grups d’infants, hi haurà dos punts de recollida per edats al matí (a l’Escola de Ciutat de Valls i a la plaça del Poble), els participants dinaran en àrees separades i funcionaran en grups separats.

Per poder cobrir tots els torns, el Comú incrementarà la contractació de monitors: enguany se’n preveuen una vuitantena (mig centenar per a activitats esportives i una trentena per als casals d’infants), el que suposa uns vint més respecte els anys previs a la pandèmia. Tal com ha recordat el conseller de Joventut, habitualment són estudiants que comencen a incorporar-se al món laboral i des del Comú es contribueix, en aquest sentit, a generar llocs de treball i donar un cop de mà a les famílies.

Opcions també per a la gent gran

D’altra banda, per a la gent gran, un col·lectiu que gràcies a la vacunació poc a poc va recuperant l’activitat, el departament de Social ha previst un ventall de propostes variades que es divideixen en tres blocs: cursos i tallers, activitats físiques i recorreguts històrics a peu per la parròquia.

El detall del programa es pot consultar aquí i les places a les activitats són limitades, per la qual cosa cal inscripció prèvia al servei de Gent Gran Activa.