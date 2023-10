50 càncers de mama en els nou primers mesos de l’any a Andorra

Un sostenidor intel·ligent escaneja el pit cercant cèl·lules cancerígenes

Aquest dijous, 19 d’octubre, se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Des de l’1 de gener i fins al 30 de setembre del 2023, s’han comptabilitzat 50 casos a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Del total de casos, 37 són persones majors de 50 anys i 13, menors d’aquesta edat.

De tots els casos detectats des de principis d’any, 7 ho han estat a través del Programa de detecció precoç del càncer de mama – organitzat pel Ministeri de Salut i dirigit a les dones entre 50 i 74 anys – el que suposa un 14% del total. Els casos detectats pel Programa podrien augmentar a final de l’any 2023, ja que es continuen duent a terme mamografies i proves diagnòstiques fins al mes de desembre.

L’any 2022 l’Hospital va detectar 58 casos, 46 dels quals en persones majors de 50 anys i 12 en menors d’aquesta edat. D’entre els casos totals, 21 van ser detectats a través del cribratge que s’efectua des de Salut, el que va representar un 36,2% del total.

La detecció precoç és molt important en una de les malalties que suposa un dels principals problemes de salut pública dels països desenvolupats i que té més possibilitats de curació com més aviat es detecta. Per aquest motiu, el Ministeri de Salut impulsa, des del 2008, el Programa de detecció precoç de càncer de mama. Durant el 2022 i fins al 30 de setembre del 2023, en la vuitena ronda del Programa de detecció precoç del càncer de mama (2022-2023), s’han fet 5.765 mamografies i s’han detectat 28 casos de càncer de mama, i des de l’inici del Programa se n’han detectat 168.

El procediment per a participar en el cribratge és el següent: les dones majors de 50 anys són contactades inicialment per carta oferint-los la possibilitat de fer-se la mamografia. Una vegada s’ha realitzat, si el resultat no mostra cap troballa, al cap de dos anys se les torna a convocar per a realitzar una nova mamografia. En cas que es detecti alguna anomalia que requereixi estudis complementaris, s’informa la pacient i es demanen les proves complementàries escaients.

Diferents centres radiològics del país participen en el programa i els resultats sempre són interpretats per dos radiòlegs que dirimeixen per consens. Per a més informació, el programa ofereix el telèfon d’atenció directa 867785 de dilluns a divendres de 10 a 13 hores (excepte festius).

A banda del programa de cribratge, cal recordar la importància de tenir hàbits saludables – una dieta equilibrada, efectuar activitat física i evitar el consum de tòxics –, així com destacar el paper de les autoexploracions de mama, els controls periòdics i la importància de consultar amb el metge davant de qualsevol anomalia detectada en les mames, en la detecció precoç d’aquest tipus de càncer.