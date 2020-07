4a edició del BCN Film Fest amb nova normalitat cinematogràfica

La 4a edició del Festival Internacional de Cinema Barcelona Sant Jordi es va inaugurarel passat 25 de juny als cinemes Verdi en una gala presentada per l’actriu Cristina Brondo. La sessió va comptar amb la projecció de la segona realització del navarrès David Ilundain, ‘Uno para todos’, un film ambientat en una escola rural que té com a protagonista un professor nouvingut. La cerimònia va comptar amb l’assistència del seu director així com actors del repartiment, cas de David Verdaguer, Clara Segura i Betsy Túrnez. El BCN Film Fest, festival dirigit per la periodista barcelonina de referència Conxita Casanovas, es va allargar fins al dijous 2 de juliol amb el film de clausura ‘Sound of metal’ del nord-americà Darius Marder sobre el sotrac anímic d’un bateria de rock dur que perdrà l’audició sobtadament.

Extensa i variada Secció Oficial

El BCN Film Fest gaudeix d’una extensa i variada Secció Oficial en què predominen adaptacions cinematogràfiques d’obres literàries però, també, força films històrics així com films biogràfics. El cineasta polonès Jan Komasa va competir amb ‘Corpus Christi’, film nominat a l’Oscar, sobre un jove convicte que es vol fer capellà. La cineasta alemanya Caroline Link, la famosa directora de ‘En un lugar de África’ (2001), va participar amb ‘Cuando Hitler robó el conejo rosa’, basat en la novel·la homònima de Judith Kerr, sobre una nena de família jueva que ha d’abandonar Berlín amb la seva família cap a Suïssa després de l’ascens de Hitler al poder.

La història es fa present de nou amb un film de caire biogràfic, ‘De Gaulle’ del cors Gabriel Le Bomin, sobre la figura del general francès De Gaulle que va optar per la resistència armada davant l’ocupació alemanya i en contra del pacte de Pétain amb els nazis. Un dels plats forts va ser sobretot el darrer film del cineasta australià Justin Kurzel, ‘La verdadera historia de la banda de Kelly’, inspirats en fets històrics novel·lats per Peter Carey. Aquesta cinta sobre un bandoler del XIX arriba després que Kurzel hagi deixat una forta empremta amb films com el seu furiós debut ‘Snowtown’ (2011) o la singular adaptació del clàssic shakespearià ‘Macbeth’ (2015).

Un nou biopic, en aquest cas, sobre la cèlebre científica ‘Madame Curie’ a càrrec de la iraniana resident a França, Marjane Satrapi, adaptació de la novel·la gràfica homònima de Lauren Redniss, i amb protagonisme de Rosamund Pike. Altres propostes com ‘El buzo’, primer llargmetratge de ficció del documentalista austríac Günter Schwaiger, és un film ambientat a Eivissa amb un convuls melodrama familiar en què participen Àlex Brendemühl, Julia Franz Richte o Franziska Weisz. I en lloc destacat, un ambiciós ‘Pinocho’ de l’italià Matteo Garrone, adaptació del clàssic de Carlo Colodi, amb Roberto Benigni al capdavant.

Dins d’aquesta Secció Oficial també va haver-hi lloc pels documentals. Des de treballs com ‘Cunningham’ de la directora russa Alla Kovgan sobre un grup de ballarins de la companyia de Merce Cunningham a un nou documental sobre la figura de Pasqual Maragall, ‘Maragall i la lluna’ de Josep Maria Mañé i Francesca Català, després de l’emotiu treball de Carles Bosch, ‘Bicicleta, cullera, poma’ (2010).