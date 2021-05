4 idees de decoració per al dormitori

La veritat és que la nova dinàmica social ha arribat a canviar totalment l’enfocament de cadascun dels espais de la llar incloent els dormitoris. Amb el pas del temps, és molt comú que les estances no s’adaptin a les necessitats de cada família, i per això el més convenient és canviar algunes coses a la teva casa, i especialment a la teva habitació. Aquest 2021 hi ha noves tendències, entre elles, la necessitat de tenir una finestra.

Compartim algunes de les tendències per a decorar la teva habitació en aquest 2021.

Afegeix el color blanc. El color blanc, com tothom sap, li proporciona amplitud a cadascuna de les nostres estances, per la qual cosa si el que desitges és sentir frescor a la teva habitació aquesta és una de les millors opcions per a tu!

Tingues una finestra en la teva recambra. Si tens la possibilitat de crear-la, fes-ho! Així cada vegada que vulguis mirar l’exterior, ho podràs fer.

Vesteix el llit segons la data. Hi ha molts estils de llençols i cobrellits amb els quals pots comptar, de diferents colors i materials. Això li donarà un toc molt especial a la teva habitació, serà única.

Canvia l’ordre del teu llit. A vegades ens avorrim de la decoració i només fa falta canviar l’ordre de les coses. Això li donarà a la teva habitació una nova vista.

No ho pensis més i compta amb aquests consells, canvia la teva habitació i tingues la que sempre has somiat!

Per Tot Sant Cugat

Font: vivirhogar.republica.com