Massa per a pizza

Elaborar la nostra pròpia recepta de pizza casolana fàcil és un procés molt més senzill del que creiem, només ens cal conèixer els ingredients per a pizza necessaris i el procés a seguir per a integrar-los.

1 quilogram de farina de força (també coneguda com farina 00)

1 culleradeta de sal fina

2½ tasses d’aigua tèbia

2 cullerades soperes d’oli d’oliva

30 grams de llevat fresc

El primer que farem és barrejar en un recipient l’aigua tèbia amb el llevat fresc. En general, uns 30 grams de llevat fresc equivalen a uns 10 grams de llevat sec.

Quan hagis barrejat el llevat amb l’aigua, afegeix les dues cullerades d’oli. Barreja bé perquè s’integrin tots els ingredients per a la pizza.

Abans que la preparació es refredi, tira en un bol ampli la farina de força i la sal, fes una forma de volcà. Aboca la barreja anterior al centre.

Ara és quan has de començar a pastar bé fins que notis que la massa de pizza casolana deixa d’enganxar-se a les teves mans i pots manejar-la sense problemes.

Quan tinguis la massa de pizza esponjosa llesta, hauràs donar-li forma de tub llarg i tallar-la en 4 particions. Després, fes una bola amb cada partició i tapa-les amb un drap net i sec. Hauràs deixar-les reposar durant 45 minuts. Veuràs que, a poc a poc, comencen a elevar-se fins duplicar el seu volum. Cada bola de massa et servirà per fer una pizza casolana normal.

Passat el temps corresponent, s’empolvora una mica de farina sobre una taula per preparar la pizza casolana, agafa una de les boles i col·loca-la sobre ella. Ara hauràs estendre-la amb les teves mans estirant des del centre cap als costats, donant-li forma circular. Si disposes de corró també pots utilitzar-lo perquè quedi més fina la massa. Un cop estirada, ja pots afegir-hi la salsa per pizza casolana i els ingredients per a pizza que prefereixis.

Font: recetasgratis.net