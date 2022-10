La Biblioteca d’Encamp dona el tret de sortida a l’agenda d’activitats de la Castanyada

La Biblioteca comunal d’Encamp ha donat aquest matí de dissabte el tret de sortida a l’agenda d’activitats de la Castanyada encampadana amb un contacontes infantil teatralitzat. L’activitat ha aplegat una trentena d’infants, que han gaudit d’un conte basat en el relat ‘La vella Castanyera’.

El contacontes ha comptat amb la presència de personatges caracteritzats i ha endinsat als assistents en l’estació dels colors ocres i de la caiguda de les fulles a través d’un relat ple de sorpreses. En finalitzar el conte, tots els assistents han estat obsequiats amb una paperina de castanyes.

Castanyada per a la gent gran i repartiment popular de castanyes

Les activitats de la Castanyada continuaran el proper dimarts, 25 d’octubre, amb la Castanyada per a la gent gran. L’esdeveniment es farà a la sala de festes del Complex d’Encamp i començarà a les 16 h. Per a assistir-hi és necessari fer reserva prèvia al Departament de Cultura i Afers Socials del comú, a la Valireta d’Encamp, i el preu és d’1 euro.

La celebració d’aquesta festivitat per a tot el poble es farà el 31 d’octubre amb un repartiment de castanyes popular a la plaça dels Arínsols d’Encamp i a la plaça de l’Església del Pas de la Casa. Es donaran paperines a partir de les 19 h i fins a acabar existències.

Inscripcions obertes a les activitats de Tots Sants

Els interessats en participar a les activitats de Tots Sants del Llaç d’Animació, l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove d’Encamp i del Pas de la Casa encara poden fer les inscripcions a comuencamp.ad. Les activitats tindran lloc durant la setmana de vacances escolars (del 31 d’octubre al 4 de novembre).

En el cas del Llaç d’Animació (de 3 a 5 anys), els participants viuran una aventura misteriosa per a ajudar a la castanyera a poder fer castanyes de nou per a tot el país. Les activitats es faran al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i al Centre Esportiu del Pas de la Casa.

Pel que fa a l’Àrea de Jovent (de 6 a 11 anys), es farà una estada de 4 dies a l’alberg de la Baronia per a conèixer les llegendes dels Pirineus i descobrir els seus misteris més terrorífics.

Des de l’Espai Jove (de 12 a 17 anys), es realitzarà una sortida de 2 dies (2 i 3 de novembre) a Port Aventura. El preu inclou l’entrada al parc d’atraccions, pernoctació a un hotel del mateix parc, àpats i una entrada a Ferrariland.

Les places per a totes les activitats són limitades i el preu és de 77,80 euros per al Llaç d’Animació i de 88,90 euros per a l’Àrea de Jovent i l’Espai Jove.

Els usuaris del Llaç d’Animació o l’Àrea de Jovent i els del Club Piolet o del Carnet Jove podran gaudir d’un descompte del 10%. A més, les famílies que inscriguin un segon germà tindran un descompte del 20% en la segona inscripció.

Per a qualsevol dubte o informació es pot contactar amb l’Espai Jove trucant al 831 028, al 635 400 o enviant un correu a espaijove@encamp.ad. Per a posar-se en contacte amb l’Àrea de Jovent cal trucar al 834 333, al 672 499 o enviar un correu a areajovent@encamp.ad. I per a parlar amb el Llaç d’Animació, es pot telefonar al 728 400, al 354 152 o escriure a llac@encamp.ad.