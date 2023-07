30 anys de l’ingrés d’Andorra a l’ONU

Vídeo al YouTube del ministeri de Cultura del Govern d’Andorra

Aquest divendres es compleixen 30 anys de la incorporació del Principat d’Andorra a les Nacions Unides com a país de ple dret. Va ser un 28 de juliol de 1993 quan el país se situava oficialment en el mapa internacional un cop acceptada la seva adhesió a l’organisme per aclamació, llavors, com a 184è Estat membre.

Per a la història queden les paraules en català del llavors cap del Govern, Òscar Ribas Reig: “Andorra ja no és un vestigi del dret feudal i medieval sinó un estat homologat segon els criteris del dret internacional modern.” Ribas va referir-se a la cultura catalana i a la llengua com a signe identitari.





