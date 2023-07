El “pistoler” Jerrick Harding ja és tricolor

Jerrick Harding amb la samarreta del Manresa (ACB.com)

El BC Andorra ha fet oficial, aquest migdia de divendres, 28 de juliol, la incorporació d’un nou jugador per a reforçar el primer equip de cara a afrontar amb garanties la tornada a l’ACB, la màxima categoria del bàsquet espanyol i de les més competitives d’Europa. En aquest cas es tracta del fitxatge de Jerrick Harding.

Harding és un jugador de bàsquet professional nord-americà que fins ara jugava al Baxi Manresa. Va jugar a bàsquet universitari per als Weber State Wildcats i va marxar com el màxim anotador de tots els temps del programa. La nova incorporació pot utilitzar-se com a base i escorta, té una notable “punteria” i fa 180 centímetres d’alçada. Amb el Baxi va anotar 16,2 punts de mitjana aquesta darrera campanya.