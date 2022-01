La tendència de decorar amb plantes està lluny d’oblidar-se. Continuaran triomfant les plantes en la decoració d’interiors de 2022. Siguis molt aficionat o no a elles, pren nota de 3 plantes d’interior que regnaran en la decoració 2022.

No fa falta pensar en plantes de complicades cures. Ni tan sols en aquelles que són extremadament rares. N’hi ha prou que tinguin grans fulles, i siguin intensament verdes. Cuidar d’elles pot ser una estupenda teràpia de relax, que has de gaudir. Perquè els seus grans beneficis en aquest sentit les fan encara més desitjables.

Ficus setinat, una de les plantes tendència 2022

El ficus és una bella planta que té un suau to setinat, com si fos un tros de tela. Sol créixer en forma horitzontal així que es pot col·locar en una jardinera de regular grandària i es veurà perfecte. No requereix grans quantitats de llum però si estar en un espai amb il·luminació. Col·locar-lo en el saló amb la llum indirecta de la finestra és ideal perquè creixi bé. També requereix una mica d’humitat en el seu entorn.

La triomfadora Monstera.

No deixarà el seu regnat en els espais d’interior de la llar. Una vegada reeixida creix sense grans complicacions, i té unes fulles tan atractives i tan abundants que, per si mateixa, és la reina del saló. Es pot crear una zona de verda bellesa col·locant diverses d’elles juntes. Encara que creix millor lluny dels intensos raigs del sol, necessita molta llum indirecta.

Mai pot faltar la Sansevieria.

Amb cures bàsiques creix estupendament. N’hi ha en moltes varietats i les col·loques en qualsevol racó de casa. Així que en 2022 tria’n unes quantes per a embellir els teus espais. Aquesta planta requereix entorns de molta llum, encara que resisteix bé els menys lluminosos, però no creix tant, i no ha de regar-se amb excés.

Tres plantes plenes d’atractiu i verdor, que es cuiden fàcilment i s’adapten bé a l’interior de casa.

Per Decoracion2.com / AMIC – Tot Sant Cugat