Expectació al límit davant l’inici de la fase decisiva de les GSeries 2022

Els líders de les diferents categories una vegada superada la primera meitat de les GSeries 2022, Nil Solans (GIAND), Pierre Paul Baltolu (2RM), José Roger (SBS) i Maxime Emery (ICE Gladiators), tenen un lleuger avantatge, però després de l’esdevingut en la G2, és evident que els seus perseguidors van prenent el pols a la competició i se’ls acosten perillosament.

En els dos primers meetings disputats, els que han estat més ràpids respecte als seus rivals són; José Roger que va aconseguir guanyar els dos parcials inicials i el veterà motard, Maxime Emmery que, malgrat no tenir el físic de fa unes temporades, no ha perdut gens ni mica de la seva exquisida tècnica que li dona superioritat respecte als pilots més joves. Sorpreses entre els Giand i els 2RM/Clio ICE Trophy? No es poden descartar sobretot en el trofeu Clio, per al qual les millors previsions d’inscripció s’han complert.

Alex Bercianos i el seu equip de pista, no han escatimat esforços per seguir amb la promesa que van fer a la presentació de les GSeries, i preparar un traçat diferent en cadascun dels meetings a disputar, en la present edició del certamen. Per a aquest dissabte (dia 29) aquestes són les principals característiques: “Esperem tenir un circuit impecable. Serà un traçat molt tècnic amb una variant nova en la qual cal destacar una frenada de sisena a segona velocitat en plena corba gelada de la part alta del circuit, la qual cosa seria a l’inici de la parabòlica. Un punt complicat en el qual els pilots, en els entrenaments lliures, hauran de trobar la millor manera de negociar-lo”.

Quant a la inscripció, satisfacció també en el Responsable del Circuit Andorra: “Entre els GIAND, tindrem entre nosaltres a Marc Gené (guanyador de les 24 hores de LeMans – 2009), a Carlos Checa (campió de món de Superbikes – 2011), i també repetirà el campió del món de RX2e, el pilot belga Guillaume de Ridder. I entre les 2RM /Clio ICE Trophy, les previsions de la presència massiva de pilots francesos una vegada disputat el Ral·li de Motecarlo, es compleixen i són 16 els inscrits a la G3. També cal esmentar la presència de 3 pilots més, només en la categoria 2RM. Així doncs, una vegada més superem les previsions inicials”.

GIAND , Raul Ferré i Alex “ Sito ” Español , Seguiran en la mateixa línia de la G2?

Sens dubte aquesta és la gran incògnita d’aquest tercer meeting en la categoria reina de les GSeries. Els Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra van demostrar que es poden enfrontar i vèncer als pilots de FlashLed (Nil Solans i Jordi Gilberga), que van dominar amb autoritat la G1.

No ens podem oblidar de Christine Giampaoli l’única pilot de la categoria que ha repetit podi en els dos primers meetings del campionat. Christine, que va arribar a la G1 sense conèixer l’especialitat i amb l’únic objectiu de divertir-se (aquestes van ser les seves paraules), s’està adaptant de manera ràpida al pilotatge sobre gel. Cada vegada que surt a la pista, amb més confiança, sempre està en la lluita entre els més ràpids.

2 Rodes Motrius (2RM). Com comentava Bercianos, la inscripció d’aquesta categoria s’ha vist incrementada per un bon nombre de pilots de la Clio ICE Trophy, que, fins al passat cap de setmana, van estar centrats en el Montecarlo. El seu interès és màxim per conèixer l’especialitat del pilotatge 100% sobre gel i les instal·lacions del Port d’Envalira.

També estaran dissabte que ve (dia 29) en el Circuit Andorra els germans Porté, una vegada solucionats els problemes en la seva mecànica.

Side by Side (SBS). Entre els tradicionalment denominats buggys, sembla que José Roger ha agafat avantatge, no obstant això, Joan Gil tampoc falla i, per tant, es manté una interessant lluita entre tots dos, sense oblidar Joel Font i Jesus Cucharrera.

ICE Gladiators (Motos): El duel entre els dos veterans de la categoria, Maxime Emery i Cristian España, sembla decantar-se del costat del pilot francès. En la G2 va dominar les dues carreres disputades i ha agafat avantatge en la provisional.

Els horaris es mantenen intocables, en aquest aspecte la meteorologia està sent favorable als interessos de l’organització. Així doncs, el dissabte (dia 29) a les 16.00 hores sortiran els motards a la pista per disputar els seus 8‘ d’entrenaments lliures, a continuació ho faran la resta de categories, en aquesta ocasió, 9 voltes en els lliures.

A les 21.48 hores està previst que s’iniciïn les finals de la G3 de les GSeries.