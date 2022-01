‘The King’s Man: La primera misión’ de Matthew Vaughn

‘The King’s Man: La primera misión’, dirigida per Matthew Vaughn, adaptació del còmic “The Secret Service” de Mark Millar i Dave Gibbons publicat de Marvel, seria la preqüela de les pel·lícules ‘Kingsman: Servicio secreto’ (2014) i ‘Kingsman: El círculo de oro’ (2017). Una ració d’entreteniment a base de cinema d’aventures, acció, espionatge i humor amb esperit d’historieta gràfica que trastoca la història europea amb irreverència, conya i esperit lúdic.

Amb un pròleg ambientat a inicis del segle XX, en la Guerra Bòer a l’Àfrica, tenim una missió de la Creu Roja comandada per Orlando Oxford (Ralph Fiennes), acompanyat de la seva dona i el fill menut, Conrad. Durant una visita un campament de presoners regentat per l’Imperi Britànic, la missió pateix un atac que provoca la mort de la dona d’Orlando. Un fet luctuós que acabarà posant a prova el pacifisme i el no bel·licisme de l’aristocràtic Orlando.

Anys després ens trobem que ha sorgit el projecte secret Kingsman, una xarxa d’espies infiltrats entre el servei domèstic a les corts europees per obtenir informació valuosa sobre les amenaces a la pau mundial i preservar la seguretat britànica. Aquesta xarxa ha estat creada per Orlando, amb sobrenom d’Arthur, i compta amb un equip conformat, sobretot, pels seus servents, Pollyanna Wilkins (Gemma Aterton) i Shola (Djimon Hounsou), mantenint al fill, Conrad Oxford (Harris Dickinson), al marge de tot, aliè per complet a les activitats clandestines dels Kingsman.

D’altra banda, tenim una organització secreta que es reuneix en una cabana en un lloc amagat, i rodejats de cabres, amb un demiürg que mou els fils d’aquest poder a l’ombra, anomenat el Pastor, sempre amb el rostre amagat. Controlen i provoquen les grans decisions de les grans cancelleries, com l’alemanya i la russa, amb un Rasputin (Rhys Ifans) hipertròfic i impossible, empenyent tots cap a una gran conflagració bèl·lica mundial.

Tot i el to histriònic i granguinyolesc que preval en el conjunt hi ha algun moment que s’escapa d’aquest registre còmic i despreocupat, especialment, quan s’aborda la Gran Guerra. Fins i tot hi ha una escena de lluita física en silenci en terra de ningú enmig de la guerra de trinxeres de la 1a G.M. molt potent. Enmig d’un extens repartiment on ja hem esmentat Ralph Fiennes, Gemma Arterton o Rhys Ifans, trobem Daniel Brühl o Tom Hollander, qui interpreta alhora el Rei Jordi V d’Anglaterra, el tsar rus Nicolau i el kàiser prussià Guillem II. Un bon entreteniment amb un toc molt british.