Neix la Gala de l’Esport d’Encamp: un homenatge al talent i la passió esportiva de la parròquia

El dijous, 4 de desembre, Encamp viurà la primera Gala de l’Esport, una cita pensada per a posar en valor el talent, la dedicació i la passió dels esportistes, clubs i entitats de la parròquia. L’esdeveniment neix amb la voluntat d’enfortir els lligams entre el teixit esportiu encampadà i donar visibilitat a l’esport local. La gala començarà a les 19 hores, a la Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, i estarà oberta a tothom.
Al llarg de la cerimònia es lliuraran premis en diverses categories: millor esportista (masculí i femení), millor entrenador o entrenadora, trajectòria esportiva, esperit encampadà, millor promesa (masculina i femenina), millor equip i millor mèrit esportiu.
La presentació de candidatures finalitzava aquest passat dimecres, 26 de novembre. Es podien presentar candidatures a través de les federacions, clubs, associacions, centres educatius, particulars i també per iniciativa pròpia dels mateixos candidats mitjançant aquest enllaç.
Es pot reservar entrada per a assistir a la Gala de l’Esport d’Encamp 2025 a través de la pàgina web comuencamp.ad.