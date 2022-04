150 alumnes visiten la Biblioteca Nacional i el taller i laboratori de restauració de béns mobles

El Departament de Patrimoni Cultural, a través de dos dels seus serveis –Biblioteca Nacional d’Andorra i Àrea de Patrimoni Cultural–, ha organitzat unes visites escolars on han participat 150 alumnes de primer cicle de l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany. Les visites s’han estructurat en dues parts: d’una banda, un ‘laboratori de lectura’ per donar a conèixer la producció literària del país aprofitant el potencial de l’àlbum il·lustrat i, de l’altra, una visita al taller i laboratori de restauració de béns mobles.

La proposta inicial sorgeix de la Biblioteca Nacional i partia del replantejament d’una de les tasques de les quals és responsable, que és la de la difusió del patrimoni bibliogràfic. D’aquesta manera, i amb l’objectiu de trobar una via a través de la qual apropar la producció literària del país al públic escolar, es va idear l’esmentat ‘Laboratori de lectura’. Aquesta iniciativa uneix el potencial de l’àlbum il·lustrat i el text (el material ha estat cedit en col·laboració amb la Biblioteca Pública del Govern) amb les ganes de donar a conèixer el fons creat i publicat a Andorra i sobre el país.

Recollint aquest mateix propòsit, i per tal d’aprofitar els serveis patrimonials que comparteix l’Hotel Rosaleda, s’ha volgut sumar a la proposta la visita al taller i laboratori de restauració de béns mobles. La visita ha permès difondre entre els nens el valor i la riquesa del patrimoni andorrà, així com la importància de conservar-lo. Així mateix, aprofitant que des de l’escola es treballa el tema dels oficis, els alumnes han pogut observar les múltiples tasques que exerceix i pot oferir un conservador-restaurador.

Així doncs, els dies 5, 6 i 7 d’abril, un total de sis classes de primera ensenyança han pogut conèixer de més a prop la professió de conservador-restaurador per una banda i, per l’altra, han fet un primer apropament a la col·lecció bibliogràfica nacional, al mateix temps que descobrien àlbums il·lustrats i consultaven diversos materials publicats al país. Les activitats s’han fet amb una selecció de materials pensada per tal que els alumnes de sis i set anys poguessin treballar, pensar i jugar amb la transformació del seu entorn més proper.