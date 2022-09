13 detencions per donar positiu en la prova d’alcoholèmia i tòxics salivar

Entre el 5 i l’11 de setembre, el cos de Policia ha detingut 13 persones en donar positiu en diferents controls d’alcoholèmia, així com en la prova de tòxics salivar. Els arrestats són 11 veïns i veïnes del Principat, mentre que 2 (un home i una dona) no resideixen a Andorra.

De les 13 detencions per l’esmentat motiu, en destaquen dues. Una d’elles és la d’un veí de les valls, de 39 anys, controlat amb una taxa d’1,93 g/l. que, a més, va cometre un presumpte delicte contra la funció pública –resistència i desobediència- i també contra la seguretat col·lectiva –conducció temerària-.

La patrulla, en una parada de circulació, va constatar com el conductor es dirigia cap a la seva posició a gran velocitat i, quan se li va indicar que s’aturés, aquest, es va saltar el control. Tanmateix, en la seva fugida, va posar en perill una persona que volia creuar la via per un pas de vianants.

I, l’altra detenció a destacar, és la d’un veí d’Andorra, de 43 anys, el qual va donar una taxa de 1,37g/l i, a més, va cometre un presumpte delicte contra la funció pública –resistència i desobediència-. L’interessat, en el decurs de la seva detenció, va tenir una actitud desafiant i va mostrar poca col·laboració amb els agents interventors.