La Fundació ONCA presenta sis propostes musicals a Escaldes-Engordany

La Fundació ONCA presenta, del 17 al 21 d’agost, sis propostes musicals a la parròquia d’Escaldes-Engordany. El cicle ON-CARRER comptarà amb cinc actuacions i el cicle Engordany a duo presenta la cinquena actuació.

El cicle ON-CARRER presenta les actuacions de John Holt Dj, Antònies Darkness, Els Pali, Teresina Chidsongs i Tudo’s band que es realitzaran en diferents espais del Parc del Roure del 17 al 21 d’agost, a les 19 h. El cicle compta amb la col·laboració del comú de la parròquia.

El dimecres 19 d’agost, a les 19 h, el cicle Engordany a duo, continua amb el duo Coprincesse format per Eva Gómez (cantant) i Carles Alsina (piano), protagonista d’una tarda de música francesa. És imprescindible fer reserva de plaça a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany (tel.: 890 881 – oficinaturisme@e-e.ad). Segons

27a Temporada Fundació ONCA

CICLE ON-CARRER

Dilluns 17 d’agost de 2020, a les 19 h

Parc Prat del Roure

DJ JOHN HOLT

L’artista presenta un set de música electrònica de gènere House i Funky, amb un repertori molt popular, per apropar el gènere al públic en general, sense identificar-la amb les festes nocturnes i en una vessant més cultural.

Dimarts 18 d’agost de 2020, a les 19 h

Parc Prat del Roure

ANTÒNIES DARKNESS

Santi Casas (baix i veu)

Alain Bonell (guitarra acústica)

Jordi Casamajor (bateria)

El repertori es basa principalment en versions de pop-rock revisades sota un punt de vista més acústic i folk.

Dimecres 19 d’agost de 2020, a les 19 h

Parc Prat del Roure

ELS PALI

Miguel palacions (veu i guitarra)

David Amat (saxo i flauta travessera)

Toni Fernández (baix elèctric)

Els Pali ofereixen un concert on es barregen cançons amb versions de música espanyola, fusionen diversos estils com la rumba, el flamen, el funky, entre altres, creant un coktail de peces tranquil·les i íntimes amb d’altres molt més animades per fer ballar al públic.

Dijous 20 d’agost de 2020, a les 19 h

Parc Prat del Roure

TERESINA CHILDSONGS

Teresina Serra (teclat)

Adreçat als infants, l’artista ens proposa un petit recorregut pel món Disney a través del piano on pares i fills podran gaudir conjuntament.

Married Life (Up) de Michael Giacchino

I see the light (Rapunzel), A whole new world (Aladdin) i Beauty and the Beast d’ Alan Menken

Let it go (Frozen) de K. Anderson – R. Lopez

Circle of life (Lion King) d’Elton John

Divendres 21 d’agost de 2020, a les 19 h

Parc Prat del Roure

TUDOS’ BAND

Guillem Tudó (veu i saxo)

Oriol Tudó (guitarra)

Adrià Tudó (percussió)

Proposta musical que inclou grans èxits de la música pop/rock de grans cantants com George Michael, Queen i Elvis Presley.

Can’t help Falling in love with you d’Elvis Presley

Wake me up before you go go devGeorge Michael

Crazy little thing called love de vQueen

It’s a Hartache deBonnie Tyler

For once in my life d’Stevie Wonder

Cheek to Cheek d’ Irving Berlin

Blue moon de Frank Sinatra

ENGORDANY A DUO

Dimecres 19 d’agost de 2020, a les 19.30 h

COPRINCESSE

Eva Gomez Travesset (cantant i guitarrista)

Charles Alsina (pianista)

Coprincesse

En un ambient de «guinguette» que us transportarà a «les Années folles», Coprincesse presenta la música popular que va marcar els anys 30 a París, un moment de descans entre dos temps convulsos on calia respirar de nou l’alegria i recuperar la il·lusió. Un duo que convida a ballar amb ritmes de valsos i melodies alegres que van ser popularitzats per artistes com, J. Brel, E. Piaf, Ch. Trenet, Bourvil, entre altres, o clàssics més recents com Gainsbourg, A. Hornez o C. Porter.