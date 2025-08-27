“Córrer o morir”, de Kilian Jornet

Títol: Córrer o morir (Ebook)
Autor: Kilian Jornet
Pàgines: 200
Editorial: Ara Llibres
Sinopsi:
El palmarès de Kilian Jornet és tot un rècord per a qualsevol esportista de qualsevol modalitat. Skyrunner que ha conquerit els cims i el cel, amb el pas dels anys ha multiplicat les seves gestes: quatre vegades campió del món d’esquí de muntanya, també bat rècords en curses ràpides com la travessia del GR20, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, la pujada al Kilimanjaro…
Des del seu primer 4.000, que va fer amb set anys, fins al repte mundial Summits of my Life, Kilian Jornet repassa el seu destí com a campió.
Córrer o morir, el seu gran èxit internacional, que ja ha esdevingut un referent mundial de la narrativa esportiva, és la lliçó de vida d’una persona extraordinària. En aquestes pàgines, l’atleta ens dona un testimoni emocionant de la seva passió per córrer i per la muntanya, i de la seva filosofia de vida, profundament arrelada a la pràctica esportiva i l’amor per l’aire lliure.
«Quan vaig escriure Córrer o morir pensava que la part més interessant de la meva carrera esportiva ja l’havia posat a la motxilla que portava a l’esquena. Avui, una dècada més tard, veig que allò només era l’inici», Kilian Jornet al pròleg.
Font: lacasadellibro