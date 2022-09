11 aliments ideals per a menjar després d’entrenar

Entrenes com mai, arribes a casa exhausta i abans que entris a la cuina ja estàs sofrint de nou: no vols arruïnar tot el teu esforç consumint aliments que no t’aportin res bo. Tingues en compte aquests onze elements ideals perquè no et sentis culpable i recuperis tota la teva energia després d’entrenar.

Ou. Dos elements que no poden faltar en la teva alimentació postentrenament són proteïnes i carbohidrats. Tots dos els pots trobar en els ous i t’aporten 70 calories, 6,3 grams de proteïna i vitamina D.

Quinoa. Conté més proteïnes, nutrients i fibra que l’arròs integral, i per això és molt més recomanable consumir-la després d’entrenar.

Suc de taronja natural. Tria’l en lloc de begudes energètiques. Tindràs molta més vitamina C i és una excel·lent font de potassi, essencial per a ajudar-te a recuperar líquids.

Plàtan. T’aportarà les calories bones. Actuen de manera ràpida i ajuden a restaurar els teus nivells de glucogen i amb això assegurar la recuperació dels teus músculs.

Salmó. És una font perfecta de proteïna, i t’ajudarà a restaurar els teus músculs amb el poder antiinflamatori de l’Omega 3.

Mora blava. És un fantàstic antioxidant. Consumir-la triplica la velocitat de recuperació del cos després de l’entrenament.

Hummus. Conté una generosa quantitat de proteïna i carbohidrats. Pots complementar-lo amb una pita de grans sencers, que t’ajudarà a mantenir la teva energia estable després d’entrenar.

Fruita seca i nous. És una font ràpida de proteïnes i carbohidrats.

Pinya. Conté bromelina, un antiinflamatori natural que combat ferides, esquinços i inflor. Addicionalment, tenen un alt contingut de vitamina C.

Kiwis. Són una magnífica font d’antioxidants, evitant que et sentis dolorida després d’entrenar, i estan plens de vitamina C i potassi.

Aigua. Després d’entrenar necessites rehidratar-te. Que no se t’oblidi la importància d’aquest element vital.

Per Mujerde10.com