Lliçó de defensa personal en 1 minut (o com morir en l’intent)

Tot sovint s’ha dit que no està de més tenir nocions de defensa personal. Ja sigui per a la nostra seguretat davant de possibles atacs de malfactors o, fins i tot, perquè també va bé per a estar en forma. Ara bé, com en tot, hem de saber escollir a mans de qui posem la nostra integritat física.

I, és que ens ho hem de pensar molt, perquè dipositar la nostra seguretat en els altres és més que important, és vital. Sobretot, si opteu per a aprendre defensa personal o algunes arts marcials, informeu-vos de qui us donarà les classes perquè sinó el resultat pot ser nefast. Play al vídeo!