El MITECO aporta 385.000 euros al projecte de la Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-Vall del Port Negre

José Crespín amb alcaldessa d’Estamariu i membres de la corporació municipal (Subdelegación Gobierno a Lleida)

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat avui divendres a la comarca de l’Alt Urgell per a conèixer el projecte d’eficiència energètica i autoconsum de l’Associació Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-Vall del Port Negre en els municipis d’Estamariu i Bescaran. Crespín també s’ha reunit amb l’alcaldessa d’Estamariu, M. Pilar Melsió, i, posteriorment, ha visitat a Oliana les instal·lacions de l’empresa Exquisitàrium, dedicada a l’elaboració de plats i productes ultracongelats de IV i V gamma.

Acompanyat per l’emprenedor i exempresari local, Joan Planes, i la directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer, entitat que promou el projecte, el subdelegat ha conegut les iniciatives d’eficiència que impulsa la Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-Vall del Port Negre l’objectiu del qual és la implantació d’infraestructures als municipis d’Estamariu i Bescaran adreçades a assolir l’autoconsum energètic dels seus veïns, a preus reduïts i amb la utilització dels recursos autòctons del territori.

El projecte ha estat subvencionat amb 385.000 euros dins la segona convocatòria del programa CE Implementa que gestiona el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), finançat amb fons europeus dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya. En aquesta segona convocatòria, el MITECO ha seleccionat 29 projectes situats a 12 comunitats autònomes, 5 dels quals es localitzen a Catalunya. Aquesta segona convocatòria té un pressupost en ajuts de 30M€ i mobilitzarà una inversió de fins a 67 M€.

El projecte preveu la instal·lació d’unes 200 plaques fotovoltaiques a les teulades d’alguns edificis al sòl urbà i rústic d’Estamariu i Bescaran que permetin generar energia neta suficient per a l’autoconsum col·lectiu de les llars i de les activitats econòmiques i socials de la Vall, emmagatzemar-ne i crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més a més, el projecte preveu una planta de biogàs en una explotació de vaques d’Estamariu que aprofitarà el metà que desprenen les dejeccions animals. Aquesta planta podrà gestionar fina a 10 tones al dia de fems i purins.

El subdelegat ha volgut posar en valor “el caràcter transformador” del projecte ja que “serà un motor per al desenvolupament econòmic i la dinamització social de la vall i una aposta per les fons d’energia neta de la que es beneficiaran els veïns de tots dos municipis. Una iniciativa més, en definitiva, destinada a fixar població i lluitar contra el despoblament en els petits nuclis de població”.

Coincidint amb les paraules de Joan Planes, el subdelegat ha destacat que “els municipis tenen futur i aquest futur està vinculat a l’existència de projectes que, com aquest, aposten per l’aprofitament dels recursos naturals de la vall i l’economia circular com a base per a generar una economia responsable amb l’entorn natural i generadora d’activitat econòmica”.

En la primera convocatòria del programa CE Implementa, amb una inversió estatal de 10 M€, el MITECO va seleccionar el projecte presentat per la Comunitat Energètica del Pallars Jussà, amb seu al municipi de Conca de Dalt, que preveu la instal·lació d’aproximadament un miler de plaques solars en 9 teulades situades en els municipis de Tremp, La Pobla de Segur i Isona i Conca Dellà. L’ajut concedit puja 323.000 euros.

El Ministeri està en vies de resoldre la tercera i quarta convocatòria del programa CE Implementa amb una inversió de 40M€ amb la finalitat de seguir subvencionant projectes de comunitats energètiques d’arreu del país davant l’èxit registrat en els dues primeres convocatòries.





Reunió amb l’alcaldessa d’Estamariu i visita a Exquisitàrium d’Oliana

En el seu desplaçament a l’Alt Urgell, el subdelegat ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa d’Estamariu, M. Pilar Melsió, amb qui ha compartit els temes d’interès d’aquest petit municipi. La reunió, i posterior visita al municipi, s’emmarca dins la ronda de contactes amb els alcaldes i alcaldesses de la província.

José Crespín ha finalitzat el matí amb una visita a les instal·lacions d’Exquisitàrium d’Oliana coincidint amb la celebració del 18è aniversari de l’empresa especialitzada en l’elaboració de productes ultracongelats de IV i V gamma adreçats al sector de l’hostaleria i restauració.

L’empresa, amb més de 250 referències de productes ultracongelats, aspira a convertir-se en referència del sector estatal en el disseny, elaboració i subministrament de plats culinaris d’alta qualitat. L’empresa va ampliar les instal·lacions al 2017 per a seguir apostant per les iniciatives de I+D+i i desenvolupar noves propostes, així com per a donar resposta al creixement de la demanda, tant en el mercat interior com en l’internacional amb exportació a diversos països europeus.