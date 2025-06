Coberta del llibre “Lluny del brogit del món”, de Thomas Hardy

Títol: Lluny del brogit del món

Autor: Thomas Hardy

Pàgines: 480

Editorial: Viena

Per a sorpresa de tothom, la jove Bathsheba Everdene, que ha heretat una gran finca rural, decideix fer-se’n càrrec ella mateixa, sense cedir-ne el control a cap home. Bonica com és, ben aviat li surten pretendents: el pastor Gabriel Oak, que treballa com a capatàs a les seves ordres; l’hisendat Boldwood, un pròsper propietari d’una finca veïna que se n’ha enamorat apassionadament, i el sargent Francis Troy, expert amb l’espasa i hàbil en les estratègies de l’amor.

Com que la Bathsheba és una noia rica que no s’ha de preocupar per res, tria amb el cor, ignorant que la passió s’apaga i les cendres ho acaben ofegant tot.

Font: lacasadellibro