10 anys de Canòlich Music a Sant Julià

El Festival Canòlich Music ha arribat a la seva desena edició, i el proper dissabte 19 de novembre es compliran deu anys de celebració ininterrompuda de l’esdeveniment, que ha acollit des dels seus inicis la parròquia de Sant Julià de Lòria, organitzat per la Delegació d’Ensenyament i per la Delegació de Joventut del Bisbat d’Urgell.

El Rector de Sant Julià de Lòria, Mn. Pepe Chisvert, també Delegat d’Ensenyament, ha estat el impulsor del Festival, que ha animat i acompanyat en aquests temps milers de joves, en el descobriment i l’afirmació dels valors cristians a través de la música.

El festival de música ha anat modificant el seu format, i des de la jornada única inicial de l’any 2012, s’ha creat diversos espais de formació, reflexió, tallers d’expressió corporal, personal i artística; s’ha donat espai a joves talents que han acabat formant part del panorama musical juvenil; s’han creat vincles entre grups i persones; i s’ha obert l’església a una fusió de generacions, a través de les misses multitudinàries que s’han organitzat en cada esdeveniment, amb música en directe sempre.

Enguany, s’ha apostat per una fórmula que vol acostar el Festival i les activitats de transmissió de valors cristians a través de la música als estudiants de les diverses escoles d’Andorra. S’han creat així diverses activitats per a apropar i transmetre valors, en un Canòlich més sinodal que mai.

El 16, 17 i 18 de novembre el Canòlich Music està sent el torn de les aules dels alumnes de 3r i 4t d’ESO de les escoles del Principat de la mà d’artistes com CESC i Miki Núñez. Divendres 18 de novembre serà el torn dels alumnes de 1r i 2n d’ESO de Sant Julià de Lòria, podent gaudir d’un dinar de germanor seguit d’un concert amb Grilex.

Els músics convidats enguany són Miki Núñez, Grilex, Meraki – que serà el grup de solemnitzarà la celebració eucarística – i Cesc Sansalvadó.

Com és tradició el darrer dia se celebrarà una missa a la parròquia de Sant Julià de Lòria, que serà retransmesa pel canal de YouTube del Bisbat d’Urgell, i per RTVA, el dissabte 19 a les 19:30h.

En aquesta ocasió l’eucaristia no serà l’acte de cloenda; per a celebrar els deu anys fent camí, el Canòlich Music del present any clourà amb una sessió de DjGarden & AlexGR després d’un sopar de germanor.