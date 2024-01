El Saló de la Infància i la Joventut viatja d’Encamp al Pas

Imatge d’una jornada del Saló de la Infància i la Joventut a Encamp (Comú)

Aquesta setmana el Saló de la infància i la joventut d’Andorra continua al Pas de la Casa després de la seva estada a Encamp on ha fet les delícies dels més joves. Al Pas hi romandrà del 2 al 5 de gener mantenint les sis grans àrees de joc: primeres sensacions, inflables, jocs de taula, jocs virtuals, espectacles i tallers creatius.

Per a aquesta setmana s’han programat dos espectacles, un d’itinerant, els Yetis de la companyia Campi qui pugui, per a obrir el Saló al Pas de la Casa, demà dimarts, 2 de gener, a les 16 hores i, un altre, amb jocs de llum i ombres de la companyia el Cau de l’Unicorn anomenat Via Làctia, previst per al dimecres 3 de gener a la Sala de Festes.

Els abonaments per al Pas de la Casa, que tenen un cost de 15 euros, es poden adquirir directament a l’entrada del Centre Esportiu del Pas. L’entrada diària costa 6 euros i es pot comprar a la mateixa entrada. Els espectacles estan inclosos en el preu, i cada tarda es reparteix coca i xocolata per a tots els infants i joves assistents.