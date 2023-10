1.400 signatures contra la pujada de la taxa de la brossa al sud de l’Alt Urgell

Fígols i Alinyà, un dels municipis que formen part de la MIGRAUM (Foto: CCAU)

Els impulsors de la campanya contra la pujada de la taxa d’escombraries als municipis del sud i el centre de l’Alt Urgell han recollit 1.381 signatures, després de completar l’acció que han dut a terme els darrers mesos per a demanar suport veïnal en la seva reivindicació. L’acció s’ha fet als municipis d’Oliana, Organyà, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Cabó, les Valls d’Aguilar, Bassella i Peramola, que conformen la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (MIGRAUM).

El col·lectiu ha valorat com “un èxit” aquesta recollida de signatures, que “ha estat possible gràcies a la participació de tots els veïns i veïnes i dels establiments col·laboradors”, indiquen. El grup creu que aquest resultat els “dona força” per a “continuar lluitant i emprendre les pròximes accions”. La més immediata serà presentar les firmes davant l’oficina de la Síndica de Greuges de Catalunya, com també a l’Oficina Antifrau i a la MIGRAUM mateix.

La plataforma segueix considerant com “un abús i una discriminació” l’augment de taxes dut a terme enguany i, en aquesta línia, volen fer constar la seva “indignació i rebuig” tot demanant “als òrgans competents que retirin aquest augment” que qualifiquen de “desproporcionat” i que atribueixen a una “mala gestió pública”. Per tot plegat, demanen a la Mancomunicat de l’Alt Urgell Meridionat que “rectifiqui”.





L’ampliació de l’abocador de Benavarre, a punt

Encara pel que fa a la recollida d’escombraries, en aquest cas al nord de la comarca, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha fet públic que aquest mes de novembre ja estrenarà l’ampliació de l’abocador comarcal de Benavarre, al terme municipal de Montferrer i Castellbò. El nou vas serà el quart i últim del recinte, perquè es preveu que amb aquest espai ja arribi al final de la seva vida útil.

Des de la Mancomunitat han explicat al diari Segre que tan bon punt entri en funcionament el nou vas procediran al tancament de l’actual, que ja està “al límit de la seva capacitat”, remarquen, “des de fa mesos”. L’abocador de Benavarre rep una mitjana de 5.500 tones de residus cada any. L’ens gestor calcula que l’obra permetrà allargar 10 anys més el funcionament de l’equipament, tot i que no descarten que pugui seguir funcionant alguns anys més després d’aquest termini, al llarg de la pròxima dècada. Per a aconseguir-ho, la MEU confia que la Generalitat arribi a un acord amb el Govern d’Andorra per a finançar el trasllat i tractament d’una part de les deixalles orgàniques a la planta incineradora de la Comella.