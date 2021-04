Xavier Jové amb Gares i Sabrina Solana amb Loud guanyadors de la II edició de la OTSO Trail Dog d’Encamp

Xavier Jové, amb el seu gos Gares, i Sabrina Solana, amb el seu gos Loud, han estat els guanyadors de la classificació general de la cursa de 9km de la II edició de la OTSO Trail Dog d’Encamp, amb un temps de 45 min i 15 s i 52 min i 50 segons, respectivament. Ambdós guanyadors repeteixen pòdium de la primera edició.

El Conseller de Joventut i Esports del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez “estem molt contents de com s’ha desenvolupat l’esdeveniment” i ha afegit que és “una prova que ha anat a més i que esperem que vagi a més“.

Durant l’entrega de premis, que ha comptat també amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, i dels consellers, André Riba i Esther Vidal, un bon nombre de participants han destacat l’èxit de la cursa, tot i que la pluja ha empipat una mica durant la sortida de la cursa de 3km.

Els consellers han felicitat als guanyadors i han agraït en nom del Comú la participació de tots els equips, de totes les empreses i entitats participants durant el cap de setmana, així com dels voluntaris i personal comunal que ha fet possible aquesta nova edició de la Trail Dog Encamp, la cursa per equips entre persones i el seu gos.

Des de l’organització de la cursa s’ha fet una valoració molt positiva d’aquesta segona edició, en paraules del conseller d’Esports que ha destacat que es vol “seguir treballant en aquesta línia de l’esport i el turisme esportiu“. La cursa s’ha limitat a un centenar de participants per motius sanitaris, però el 35 % dels quals eren de fora d’Andorra i molts allotjats en establiments hotelers de la parròquia.

Els participants han rebut diferents obsequis, entre els quals material esportiu i alimentació per als gossos, i tots els participants s’han endut de record una fotografia personalitzada impresa de la cursa, al mateix moment de finalitzar la carrera.

Cursa solidària i Village per entitats i empreses des de divendres

Durant tot el divendres i dissabte el Village de la Plaça dels Arínsols ha acollit diferents parades d’entitats i empreses vinculades amb el sector de l’esport i dels animals.

Laika i GoSOS han rebut diferents donacions durant el cap de setmana a part dels 2 euros de cada inscripció. Per altra banda, també s’ha pogut visualitzar la tasca que fan en favor dels animals i les adopcions.

Kissos va fer una demostració dissabte a la tarda d’agility i d’habilitats de rastreig caní. Multicans, empresa de la parròquia especialitzada en alimentació canina i Named Sport, van ser presents en el village els dos dies.

Entre les empreses col·laboradores també hi ha participat AUNA fotografia i l’organitzador principal de l’esdeveniment OTSO Sport.

Nova campanya de tinença responsable d’animals

Durant tot el dissabte els banders comunals varen comprovar que tots els gossos portessin els seus respectius xips d’identificació. A més, els tècnics mediambientals comunals han estat presents en un estand on s’informava de les normatives sobre la tinença responsable d’animals de companyia i sobre els espais públics per a gossos existents a la nostra parròquia, mitjançant un nou tríptic informatiu que s’ha començat a distribuir aquesta mateixa setmana.

S’ha obsequiat a tots els participants i a les persones que s’han interessat amb una ampolla per “ruixar i diluir” les miccions que puguin fer els gossos en els espais públics i que tothom, que tingui un gos censat a la parròquia, pot seguir recollint al servei de tràmits del Comú.