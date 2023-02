Xavier Espot rebrà aquest dijous la visita oficial del primer ministre de Liechtenstein

El primer ministre de Liechtenstein, Daniel Risch (Wikipedia)

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, rebrà aquest dijous al primer ministre de Liechtenstein, Daniel Risch, a l’Edifici Administratiu del Govern. La visita oficial de Risch –que arribarà a Andorra acompanyat de Simon Biedermann, secretari General del Ministeri d’Afers Generals del Govern i Finances– dona continuïtat al desplaçament que Espot i la ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, van fer al país centreeuropeu a l’octubre del 2022. A més, es recorda que la ministra liechtensteinesa d’Afers Exteriors, Educació i Esports, Dominique Hasler, ja va visitar Andorra a l’abril de l’any passat.

La finalitat de la visita és refermar la cooperació existent entre Andorra i Liechtenstein, compartir qüestions d’interès comú, com ara la diversificació econòmica, el turisme, la lluita contra el canvi climàtic i, especialment, l’experiència liechtensteinesa en el seu procés d’acostament a la Unió Europea, així com les negociacions d’Andorra amb Brussel·les per a assolir un Acord d’associació. I és que Liechtenstein és un Estat de petita dimensió que no forma part de la UE, però sí de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA).

L’agenda de treball començarà aquest dijous amb la trobada bilateral entre Xavier Espot i Daniel Risch, que també comptarà amb la presència de Simon Biedermann i de l’ambaixador andorrà al Consell d’Europa, Joan Forner, que alhora exerceix d’encarregat de Negocis a Liechtenstein. Seguidament hi ha prevista la celebració d’una reunió de treball encapçalada pels dos mandataris, juntament amb el secretari d’Estat d’Afers Europeus en funcions, Landry Riba, i amb la ministra Maria Ubach i Joan Forner.

La jornada continuarà amb una trobada entre el ministre de Finances i Portaveu en funcions, Cèsar Marquina, i Daniel Risch, que també ostenta el càrrec de ministre d’Afers generals i Finances del govern liechtensteinès. A la trobada s’hi afegirà el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals en funcions, Marc Ballestà, així com Landry Riba i Joan Forner. Finalment, està previst que Espot i Risch ofereixen una roda de premsa per a valorar les diferents reunions del dia.

La visita clourà el divendres 17 de febrer amb la trobada entre la síndica general, Roser Suñé, i Daniel Risch a Casa de la Vall; seguida del desplaçament de la delegació de Liechtenstein a Soldeu per tal de conèixer de primera mà el model de turisme de neu impulsat a Andorra. Precisament, per a tancar la visita, el ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, oferirà una presentació del model de promoció turística del país i del funcionament d’Andorra Turisme.