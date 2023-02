S’aprova la modificació del Reglament del Servei d’Immigració per a garantir la seguretat dels treballadors desplaçats d’empreses estrangeres

Una obra en construcció (Arxiu)

El Govern ha aprovat aquest dimecres, el Reglament del Servei d’Immigració. Es tracta d’una modificació que té l’objectiu d’introduir en aquest reglament, d’una banda, la necessitat d’haver d’acreditar que les assegurances que presenten els treballadors desplaçats a Andorra d’empreses estrangeres (de països amb els quals Andorra no té conveni de seguretat social) cobreixen la baixa mèdica tant per malaltia o accident ordinari o accident de treball i malaltia professional i, d’altra banda, que s’indiqui el lloc concret on s’efectuaran els treballs.

Tal com ha explicat el ministre Portaveu en funcions, Cèsar Marquina, aquesta modificació dona resposta a la cobertura sanitària dels treballadors desplaçats a Andorra d’empreses estrangeres (de països amb els quals Andorra no té conveni de seguretat social) en cas d’incapacitat transitòria temporal i, d’altra banda, per tal de donar estricte compliment a l’articulat de la Llei qualificada d’immigració.

Inspeccions d’ofici i controls

Cesar Marquina ha explicat que aquest Reglament s’afegeix a les diverses accions que s’han impulsat durant els últims mesos, a nivell reglamentari i d’inspeccions. En aquest últim cas, les inspeccions s’han impulsat de forma coordinada i transversal per part del Servei d’Immigració, Interior, Policia, Inspecció de treball i Afers Socials per tal de garantir el compliment dels drets laborals dels treballadors temporers desplaçats.

D’aquesta manera, Marquina ha recordat la modificació del Reglament del Servei d’Immigració que s’ha aprovat fa poques setmanes amb l’objectiu que els treballadors desplaçats d’empreses estrangeres per compte d’empreses andorranes, que prestin servei al país, tinguin, com a mínim, les mateixes condicions laborals que les dels treballadors nouvinguts al país per a treballar per empreses andorranes. A més, la modificació comporta, també, ser més exigents amb la documentació que es requereix als treballadors desplaçats d’empreses estrangeres per compte d’empreses andorranes per tal de prestar un servei a Andorra, en el sentit de sol·licitar que es presenti el contracte de treball d’aquestes persones.

Així mateix, el ministre Portaveu també ha informat que el Govern ha efectuat de forma transversal diverses accions d’ofici, en diversos formats, per part de tots els serveis implicats. D’aquesta manera, Inspecció de Treball ha realitzat, en els últims mesos, un total de 4 d’inspeccions d’ofici a 4 empreses de la construcció personant-se els inspectors a les diferents zones d’obra i a les oficines de les empreses, per a verificar tant el compliment de la normativa en matèria d’immigració, com per a verificar les condicions laborals i de seguretat i salut en el treball. Fruit d’aquestes inspeccions, també s’han fet un total de 42 declaracions a treballadors. Actualment, aquestes inspeccions i expedients segueixen oberts en fase d’instrucció.

De forma paral·lela a aquestes actuacions, Afers Socials també ha actuat prop d’aquest col·lectiu facilitant recursos materials com roba d’abric, així com també una forma de contacte per a fer-ne un seguiment exhaustiu, i cobrir noves necessitats, en cas que fos necessari.

Així mateix, el Cos de Policia ha efectuat, durant els darreres mesos, 683 controls a persones per a verificar la legalitat de les condicions de residència i treball. Fins a la data, només s’han detectat 6 irregularitats de caire administratiu.