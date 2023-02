L’equip STEAM de l’escola Sant Ermengol, guanyador absolut de la First Lego League Andorra Telecom

Els alumnes del col·legi Sant Ermengol, guanyadors de la First Lego League (Andorra Telecom)

La novena edició de la competició de robòtica First Lego League Andorra Telecom que s’ha celebrat aquesta tarda de dimecres, 15 de febrer, a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha conclòs amb l’equip STEAM de l’escola Sant Ermengol, guanyador absolut de la competició.

La resta de premis del torneig han recaigut als equips i centres següents: l’equip STEAM de l’escola Sant Ermengol ha estat el guanyador del premi Joc del Robot; l’equip SAFAPOWERED, de l’escola Sagrada Família, guanyador del premi Repte Innovació; l’equip PERTINAX de l’escola Mare Janer guanyador del premi Valors; l’equip LLAMPECS D’ORDINO de l’escola EASEO Ordino guanyador del premi Disseny del Robot; el premi al millor entrenador/equip més Diligent ha esta pel Toni Comella de l’escola Mare Janer; i l’equip LOS DIABLOS d’EASEE Encamp ha estat el guanyador del premi Presentació més original.

Un total de 106 alumnes, de vuit centres de segona ensenyança del país han participat en una novena edició que serà recordada com la primera en la que el torneig d’Andorra figura com a torneig oficial de l’organització espanyola, el que permet al guanyador absolut obtenir el passi directe a la final espanyola.

Equips i entrenadors han gaudit d’un torneig molt competit amb un final de festa que ha comptat amb una desfilada amb lliurament de medalles per a tots els participants i trofeus als guanyadors. L’organització també ha volgut reconèixer la tasca dels jutges els quals aporten el seu coneixement i experiència en l’àmbit llençat per la First Lego aquest any, el futur de l’energia.

La presentació del repte d’Innovació, així com les diferents partides al tauler del joc del robot, s’han emès per streaming i estaran els propers mesos al web Institucional d’Andorra Telecom, www.andorratelecom.com

El director general d’Andorra Telecom, s’ha mostrat molt satisfet per com ha transcorregut el torneig andorrà, ressaltant, el fair play, la il·lusió i treball que han demostrat tots els equips en els quatre reptes de la competició.

El director general d’Andorra Telecom ha felicitat els alumnes, els professors i pares per fer possible una competició que “permet treballar en projectes interdisciplinaris que ens ajuden a prendre consciència de situacions mediambientals i socials importants arreu del món”, posant l’accent en les virtuts de la competició, d’abast internacional, que no tan sols desperta l’interès dels infants per les disciplines científiques sinó també per la robòtica en particular.

Nadal ha explicat, a més, de les grans oportunitats professionals que s’han obert amb la robòtica i s’ha referit a com l’automatització de molts processos manuals està canviant la manera de treballar de les empreses.

Andorra Telecom dona suport a la promoció de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents del país a través de les competicions de la First Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i la World Robotic Olympiad, que reuneix clubs de robòtica.