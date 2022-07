“Xarop de nit” amenitzarà els balls de tarda i nit de la festa major d’Escaldes, aquest diumenge

A les 10 hores s’inicia la jornada de diumenge de la festa major d’Escaldes-Engordany. Ho fa amb el torneig de pàdel i una classe de ioga que s’imparteix al Parc de la Mola. A les 11 hores s’obre el mercat al passeig Arnaldeta de Caboet i a les 12 hores els Food Tracks al carrer dels Veedors.

També al punt del migdia se celebrarà una demostració de zumba a càrrec de Tamara Martos al Parc de la Mola. Ja a les 17 hores serà l’hora de la “Ràdio festa major” de mans dels joves de la parròquia a l’aparcament dels Veedors. Oferiran entrevistes, música, etc.

De les 17 a les 20 hores hi haurà, de nou, els inflables infantils al carrer del Veedors. Per a aquesta activitat es recomana portar banyador. A l’aparcament que porta el mateix nom se celebrarà la “Festa dels Colors Holi Party”. Hi haurà la venda de sobres a 2 euros.

A les 18 hores arribarà un dels moments més esperats, el ball de tarda amb l’orquestra Xarop de nit. L’actuació es farà al Prat del Roure. A les 18:30 hores, per als que tinguin gana, es repartirà coca, a l’aparcament dels Veedors i, a les 19 hores, els personatges Disney faran, de nou, una visita per a la mainada.

Xarop de nit serà, altre cop, l’orquestra encarregada d’amenitzar el ball de nit, a partir de les 22:30 hores al Prat del Roure. Per a qui desitgi un altre estil de música, a les 23 hores, arriba el “Va parir tour 2022” amb Carles Pérez, el gran Germán, Andreu Presas i Marc Frigola. Es farà a l’aparcament dels Veedors fins al tancament de la jornada festiva que coincideix també amb el tancament del mercat i dels Food Tracks.