Woody Allen obre un inaudit 68è Festival de Cinema de Sant Sebastià

Des d’avui 18 i fins al 26 de setembre tindrà lloc la 68a edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià enmig d’una situació excepcional mai vista fins ara a causa de la pandèmia que ha assotat el món. La celebració del festival donostiarra és un bon símptoma de recuperació cinematogràfica tot i extremar les precaucions. Aquesta gran festa del cinema comptarà amb la inauguració a càrrec de ‘Rifkin’s Festival’ de Woody Allen, rodada en bona part a la mateixa ciutat de Donostia.

Aquest títol, fora de concurs, és la quarta producció de Woody Allen amb la companyia catalana Mediapro i amb un repartiment internacional conformat per Elena Anaya, Sergi López, Louis Garrel, Wallace Shawn, Gina Gershon i Christoph Waltz. ‘Rifkin’s Festival’ oferirà una comèdia romàntica sobre una parella nord-americana que assisteix al Festival de Sant Sebastià i que viuran diferents embolics sentimentals.

Mentre que l’encarregada de concloure el certamen basc serà ‘El olvido que seremos’ de Fernando Trueba, cineasta que havia participat en el Festival en altres ocasions amb films com ‘El baile de la victoria’(2009) o ‘El artista y la modelo’ (2012). També fora de concurs, ‘El olvido que seremos’ és una adaptació del best seller del colombià Héctor Abad Faciolince sobre la figura del seu pare, Héctor Abad Gómez, metge i activista assassinat a Medellín el 1987, interpretat per Javier Cámara.

Competició amb vincles amb Canes

La Secció Oficial estarà conformada per prop d’una vintena de títols entre els quals destaquen fins a set propostes amb el segell Cannes’2020 després que el festival francès s’hagués de cancel·lar. Trobem ‘Verano del 85’ de François Ozon focalitzat en amors adolescents i protagonitzat pels joves Félix Lefebvre, Benjamin Voisin i Philippine Velge. També ‘Drunk (Another Round)’ de Thomas Vintenberg on el cineasta danès torna a col·laborar amb l’actor Mads Mikkelsen i el guionista Tobias Lindholm després de l’exitosa ‘La caza’ (2012) per parlar ara dels problemes de l’addicció alcohòlica a partir d’un experiment sociològic de quatre professors.

Trobarem ‘En la oscuridad (In The Dusk)’, una coproducció europea que significa el desè llargmetratge del cineasta lituà Sharunas Bartas sobre la història d’un partisà lituà a les acaballes de la II Guerra Mundial que lluita contra l’ocupació soviètica. Més cineastes participaran en la Secció Oficial, prèviament triats per Canes, com la japonesa Naomi Kawase amb un melodrama sobre l’adopció, ‘True mothers’; la franco-libanesa Danielle Arbid amb ‘Passion simple’ o la debutant georgiana Dea Kulumbegashvili amb ‘Beginning’. Enmig de l’anomalia en la competició donostiarra de l’escassa presència espanyola sobresurt la proposta basca ‘Akelarre’ de Pablo Agüero, inspirat en la figura del jutge Pierre de Lancre – interpretat en pantalla per Àlex Brendemühl –, responsable de la condemna de diverses dones per bruixeria al País Basc l’any 1610, amb protagonisme principal de l’actriu Amaia Aberasturi.

Secció estel·lar

En la secció Perles es tindrà accés a títols que han estat seleccionats en altres festivals cinematogràfics de renom internacional. D’entre l’extens assortit de propostes destaca la presència d’una gran majoria de títols dirigits per dones. Hi haurà quatre cintes premiades al recentment finalitzat Festival de Venècia com la guanyadora del certamen, ‘Nomadland’, de la realitzadora xinesa-nordamericana Chloé Zhao. La directora de ‘The rider’, film guanyador de la Quinzena de Realitzadors 2017, ha realitzat una adaptació cinematogràfica del llibre de la periodista Jessica Bruder centrat en la gent que travessa el país a la recerca de feina. Film protagonitzat per Frances McDormand – productora del film, també – en el paper de Fern que en la seva autocaravana s’ha de buscar la vida al costat d’altres desplaçats, acompanyada en el repartiment per David Strathairn, Linda May i Charlene Swankie.

També ‘The World to Come’ de la directora noruega resident a Estats Units Mona Fastvold amb un film ambientat en el XIX sobre la relació de dues grangeres i amb protagonisme de Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott i Casey Affleck, productor també del film. Procedent de Venècia es podrà veure també ‘Miss Marx’, un biopic sobre una pionera de la defensa dels drets humans i polítics, Eleonor ‘Tussy’ Marx, filla de Karl Marx, film dirigit per Susanna Nicchiarelli i protagonitzat per Romola Garai. Hi haurà lloc per la guardonada ‘Nuevo orden’ de Michael Franco amb un repartiment mexicà amb Naian González Norvind, Diego Boneta i Dario Yazbek Bernal sobre un casament de l’alta societat que es veu sacsejat per una revolta social.

I, finalment, ‘La mujer del espía’ del japonès Kiyoshi Kurosawa, premiat com a millor director a Venècia, amb un film ambientat en la II Guerra Mundial en què el protagonista revelarà un acte terrible al món del qual ha estat testimoni. I dels films seleccionats de Canes’2020 s’exhibirà ‘ADN’ de la realitzadora francesa Maïwen sobre un conflicte identitari protagonitzat per ella mateixa al costat d’un extens repartiment encapçalat per Fanny Ardant i Louis Garrel. Procedent del Festival de Sundance, ‘El agente topo’ documental de Maite Alberdi, coproduït amb diferents països, sobre el dia a dia d’un investigador privat, Rómulo, que encarrega a un avi, Sergio, sense experiència com a detectiu, per treballar d’incògnit en una residència de la tercera edat.

Moments especials

En rang de projecció especial cal destacar el debut en la direcció de l’actor Viggo Mortensen amb ‘Falling’, títol també amb la marca de Cannes’2020, protagonitzat per ell mateix al costat de Laura Linney, Lance Henriksen, Hannah Gross o Teerry Chen. Es tracta d’un melodrama sota l’influx d’un xoc cultural paternofilial que servirà també d’aperitiu abans de la concessió del Premi Donostia al famós actor nord-americà Viggo Mortensen.

Esmentar que el Jurat Oficial estarà presidit enguany per Luca Guadagnino, el realitzador italià de ‘Call Me by Your Name’ o el remake de ‘Suspiria’, i que estarà acompanyat pel director Michel Franco, la productora Marisa Fernández Armenteros i la directora de vestuari Lena Mossum. En el marc del certamen basc es podrà veure com a projecció especial capítols de la sèrie que Luca Guadagnino ha dirigit per HBO, ‘We Are who We Are’, que en un principi havia estat seleccionada per la Quinzena dels Realitzadors de Canes’2020