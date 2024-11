Arriba als cinemes la primera part de l’adaptació cinematogràfica del musical de Broadway ‘Wicked’, a càrrec del director americà d’origen xinès Jon M. Chu, responsable també d’una altra pel·lícula musical, ‘En un barrio de Nueva York’ (2021). La superproducció ‘Wicked’ està produïda per Marc Platt, responsable de films multipremiats com ‘La La Land’ i ‘La sireneta’, un productor de renom que al costat de David Stone també van produir el superèxit musical ‘Wicked’ al teatre. Inspirat en el best-seller de Gregory Maguire, ‘Wicked’, ha estat adaptada al cinema per l’especialista teatral Winnie Holzman i pel cèlebre compositor Stephen Schwartz, autors de les lletres i cançons del musical original. La pel·lícula ens retorna a la màgia i la fantasia del clàssic cinematogràfic ‘El mag de Oz’ (1939) i s’obre amb les celebracions per la derrota de la Malvada Bruixa de l’Oest i l’aclamació de la princesa Glinda (Ariana Grande), la Bruixa bona vencedora.

Aleshores comença un llarg flashback, que ocuparà tota la pel·lícula, i que explica la increïble relació de companyarisme entre Glinda i Elphaba (Cynthia Erivo), la noia de color verd que esdevindria finalment la Bruixa Malvada. Ambdues coincideixen al campus de la universitat de màgia i fetilleria de Shiz on forjaran una estreta amistat. Ens trobem amb Elphaba, posseïdora de poders màgics que no pot controlar, que tan sols anava a Shiz per a acompanyar a la seva germana invàlida Nessarose (Marissa Bode), i que acaba ingressant a la universitat esdevenint companya d’habitació de Glinda per carambola. Descobrim també com la creguda Galinda acaba transformant-se en Glinda gràcies a la contribució del Doctor Dillamond, una cabra que imparteix docència a Shiz, a qui posa veu l’actor Peter Dinklage, en un moment en què els animals que tenen la virtut de parlar comencen a ser perseguits.

Una estreta amistat que passa dels recels mutus a una acceptació conjunta des de la diferència. Dos personatges antitètics destinats a entendre’s gràcies sobretot que Glinda és capaç de subvertir el rebuig general envers Elphaba. Una entesa que culmina amb l’anhelada visita en el tram final al farsant Mag d’Oz (Jeff Goldblum). Tot i la seva llarga durada, la superproducció ‘Wicked’ és un gran i amè entreteniment que passa de forma agradable i plaent gràcies a uns bonics i atractius números musicals i que, a més, compta amb els treballs esplèndids de les seves dues grans protagonistes, les reines indicutibles de la festa.

El paper de Cynthia Erivo, la cantant guanyadora d’un Emmy i un Grammy, fa un treball fenomenal com Elphaba, mentre que la cantant Ariana Grande, superestrella guanyadora de diversos Grammy, fa un grandiós paper en un rol ben antipàtic de nena pija i cursi, de cabellera rossa al vent i sempre associada monocromàticament al color rosa, com una volàtil i superficial nina Barbie. Completen un extens repartiment actors com l’oscaritzada Michelle Yeoh com a Madame Morrible, la directora de la Universitat de Shiz, o Jonathan Bailey com el guapo i despreocupat príncep Fiyero que aixeca passions per allà on passa.