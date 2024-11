Com netejar brotxes de maquillatge i que quedin impecables

Pinzells i brotxes de maquillatge (Belleza Activa)

Mantenir les teves brotxes i pinzells de maquillatge sempre nets no sols és essencial per a cuidar la salut de la teva pell, sinó que també allarga la vida útil de les teves eines de bellesa. Avui compartim amb tu els consells més pràctics perquè netejar les brotxes de maquillatge es converteixi en una rutina senzilla i eficaç. Notaràs la diferència!

Les brotxes acumulen restes de productes, olis i bacteris que poden irritar la teva pell o causar brots d’acne. A més, una brotxa bruta afecta directament l’acabat del teu maquillatge, ja que no distribueix el producte de manera uniforme. Per això, netejar-les regularment no sols cuida el teu cutis, sinó que també millora la qualitat del teu maquillatge.





Com netejar les brotxes de maquillatge correctament

Netejar les teves brotxes de maquillatge és una tasca senzilla que marca una gran diferència en la teva rutina de bellesa. Per a això, pren nota d’aquestes recomanacions:

1- Tria el netejador adequat

Encara que pots usar productes específics per a netejar brotxes, un xampú suau, com el de bebè o un sabó líquid sense sulfats, també és ideal. Aquests netegen a fons sense danyar els pèls dels pinzells.

2- Freqüència de neteja

El recomanable és rentar les brotxes per a productes líquids o en crema (com a bases o correctors) una vegada a la setmana, mentre que les brotxes per a pólvores poden netejar-se cada dues setmanes. Així, evitaràs l’acumulació excessiva de residus.

3- La tècnica importa

Mulla els pèls de la brotxa amb aigua tèbia, assegurant-te de no mullar la base del mànec, allà on estan enganxats, per a evitar que s’afebleixin. Aplica una mica de sabó en el palmell de la teva mà i frega suaument els pèls en moviments circulars. Després, esbandeix amb aigua tèbia fins que l’aigua surti clara.

4- Assecament correcte

No és recomanable assecar les brotxes en posició vertical, ja que l’aigua pot filtrar-se cap al mànec i afluixar la cola. En el seu lloc, estén les brotxes en una tovallola neta i deixa-les eixugar a l’aire en posició horitzontal, preferiblement amb els pèls apuntant lleugerament cap avall.

Per a reduir la freqüència de neteja i mantenir les teves brotxes fresques entre rentades, pots optar per utilitzar un esprai netejador d’ús diari.





Per bellezactiva.com