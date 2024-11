Consells per a instal·lar, amb previsió, una piscina petita al jardí

Un jardí amb piscina (AMIC)

Instal·lar o construir una piscina no és una cosa que es pugui fer d’un dia per a l’altre. Cal buscar un bon professional que s’encarregui de fer un bon projecte; avaluar del pressupost que es podrà disposar; i tenir clar el disseny desitjat segons l’espai on anirà ubicada, entre altres aspectes. Per tant, a tants mesos per davant abans no arriba l’estiu, ara, és el moment de planificar, primer, i de construir o instal·lar una piscina al jardí, després.

Instal·lar una piscina petita en un jardí pot convertir qualsevol espai exterior en un lloc de relaxació i diversió. El primer pas és verificar la normativa de construcció local per a assegurar-se que la piscina compleixi tots els requisits legals i de seguretat. Un cop fet això, és important escollir bé la ubicació per a aprofitar al màxim la llum solar i assegurar que l’entorn sigui adequat per a la instal·lació. Una piscina compacta pot ser la solució ideal per als jardins petits, ja que es pot adaptar a racons o espais més reduïts sense comprometre l’estètica ni la funcionalitat.

A més, les piscines prefabricades són una bona opció perquè s’instal·len ràpidament i ofereixen una gran varietat de dissenys. Això permet trobar la mida i la forma perfectes que s’adaptin a l’espai disponible. També es pot pensar en la incorporació d’elements com terrasses de fusta o zones de descans amb gandules, per a crear una experiència completa de relaxació.

La clau és dissenyar una piscina que s’integri de manera harmònica amb l’estil del jardí, aprofitant al màxim l’espai sense renunciar al confort. Així, es pot gaudir d’un espai d’oci privat, ideal per a l’estiu, i fàcil de mantenir durant tot l’any. Finalment, no oblidis afegir plantes i il·luminació per a fer l’espai encara més acollidor i atractiu. Les piscines petites poden convertir-se en el centre d’atracció del jardí.





Per Tot Sant Cugat