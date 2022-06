Voluntaris d’associacions de protecció d’animals es formen en el maneig de gossos perillosos

Més de 30 voluntaris que col·laboren amb les associacions de protecció d’animals i, en particular, amb la gossera oficial han assistit aquest dissabte a una sessió formativa a voltant dels gossos perillosos. L’objectiu és proporcionar-los coneixements a l’entorn dels gossos considerats potencialment perillosos i dels gossos perillosos i habilitats pel seu maneig per poder incrementar la seva seguretat, la del seu entorn i la de la resta de la ciutadania quan els treuen a passejar o els acullen temporalment.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, i el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, han participat en l’entrega dels diplomes a tots els assistents. Calvó ha adreçat unes paraules d’agraïment a tots els voluntaris i els ha reconegut la seva tasca perquè “gràcies a la vostra feina podem donar un millor acolliment i enfortim el benestar dels animals que són abandonats o ingressen a la gossera”.

També ha agraït a totes aquelles famílies d’acollida que donen una llar a aquells gossos que acullen provisionalment fins que poden ser donats de nou en adopció. En aquesta mateixa línia, la ministra també ha encoratjat a les associacions a seguir desenvolupant la tasca que duen a terme per a poder assegurar el benestar dels animals que són abandonats o que per altres raons acaben sent cedits a la gossera oficial, així com les tasques que fan amb l’acollida d’aquests animals quan són destinats a una llar d’acollida temporal.

La formació s’ha dividit en dues sessions, una primera més orientada a donar informació sobre les races de gossos considerats potencialment perillosos i els seus comportaments i les habilitats que cal tenir en compte a l’hora de interaccionar i relacionar-se amb aquest tipus de gossos. La segona part de la sessió s’ha orientat a l’entorn de la normativa vigent en matèria de tinença i protecció dels animals, fent especial èmfasi en la tinença de gossos potencialment perillosos i gossos perillosos.

La formació ha estat organitzada i impartida pel departament d’Agricultura i pel Cos de Banders, i ha comptat també amb la col·laboració de professionals en ensinistrament del centre Kissos Andorra.