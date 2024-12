Visitar una mostra de pessebres “diferent” a Barcelona

Una de les moltes creacions que es pot veure a l’exposició de pessebres (Govern.cat)

El Centre d’Artesania Catalunya acull aquest Nadal l’exposició “Pessebrisme, mirades: amb ulls de dona”, mostra que vol reivindicar la figura de l’artesana pessebrista. L’exposició es podrà visitar fins al 12 de gener de 2025 al centre, situat al carrer Banys Nous, número 11, a Barcelona. La mostra la impulsa el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Treball. Sense cap mena de dubtes és una interessant proposta com a escapada d’oci durant aquestes festes nadalenques.

Organitzada per la Federació Catalana de Pessebristes, l’exposició recull l’obra d’una quarantena de dones pessebristes d’arreu de Catalunya amb el propòsit de visibilitzar la participació i l’aportació de les dones en el pessebrisme i la vessant creativa i artística de l’art de fer el pessebre, com a expressió del patrimoni cultural català.

“Pessebrisme, mirades: amb ulls de dona”, presenta diferents escenaris pessebrístics de diferents estils, temàtiques i tècniques. S’hi pot veure pessebres clàssics i també contemporanis, així com obres emmarcades en el pessebrisme social, que recreen una guerra o que figuren personatges que es troben en situació de vulnerabilitat.

Així mateix, la mostra recull diverses figures femenines dels pessebres, algunes d’elles són peces que busquen trencar estereotips, personatges femenins en rols que normalment fan els homes. La mostra es complementa, en forma d’imatges i testimonis escrits, amb la història de “Les Artesanes del fang”, aquelles artesanes que han participat, any rere any, a la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, esdeveniment on la dona sempre ha tingut un rol important, tant en la venda com en la creació de figures i escenaris del pessebre.